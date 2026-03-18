Dawid Kwiatkowski w żałobie. "Nigdy nie bolało mnie nic tak mocno"

Dawid Kwiatkowski to jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Obecnie widzowie mogą oglądać go w roli jurora w programie "Must be the music". Piosenkarz chętnie występuje także na scenie. 20 marca miał zaprezentować się na koncercie "Sprintem do Gwiazd" w Toruniu. Ze względu na trudną sytuację odwołał koncert.

18 marca Dawid Kwiatkowski opublikował na swoim instagramowym profilu długi post. Wokalista mierzy się ze stratą ukochanego psa. "Nie umiem, nie chcę i nie wiem nic. Nie wiem nic od wczoraj, oprócz jednego. Byłeś najlepszym człowiekiem, jakiego znałem. Nie znam dorosłego życia bez ciebie i cholera jasna, przyjdzie mi teraz je poznać. Zacząłeś odchodzić, gdy nagrywaliśmy gitary do piosenki na album. Dominik, producent, jeszcze trochę narzekał, że słychać jak bawisz się zabawką, że wchodzi to w mikrofon. A za chwilę na mnie spojrzałeś. A ja zrozumiałem wszystko" - czytamy.

Wokalista przyznał, że mógł liczyć na pupila w trudnych momentach swojego życia. "Tak jak ty wyciągnąłeś mnie z niejednego bagna, w jakie wchodziłem w życiu, ja wyciągnę ten jeden z ostatnich dźwięków, jakie wydałeś. Kocham cię Weeduś tak mocno" - napisał. Kwiatkowski zwrócił się do fanów, którzy wybierali się na jego koncert. "Nigdy nie bolało mnie nic tak mocno, więc proszę, wybaczcie, ale muszę odwołać piątkowy koncert w Toruniu" - dodał.

Pod publikacją Dawida Kwiatkowskiego pojawiło się sporo komentarzy ze słowami wsparcia. "Dawid, trzymaj się", "Nie wierzę. Bałam się tego dnia. Trzymaj się mocno, przytulam z całej siły", "Tak bardzo mi przykro", "Smutna wiadomość" - pisali. Maffashion również zwróciła się do wokalisty. "Był kochany, był bezpieczny i miał najlepiej na świecie. Teraz będzie dbał o ciebie z innego miejsca. Miejsca, w którym jest szczęśliwy, pełen energii i jest mu dobrze. Tulę Dawid!!" - napisała.

