Jakiś czas temu Maciej Kurzajewski wytoczył sprawę przeciwko Paulinie Smaszcz, zarzucając jej naruszenie dóbr osobistych. Prezenter "halo tu polsat" domaga się przeprosin oraz wpłaty 20 tys. zł na Fundację "Pomoc Kobietom i Dzieciom". "Fakt" relacjonował, że w sierpniu obie strony zdecydowały się na mediacje. Kurzajewski przybył na spotkanie z prawniczką, natomiast Paulinę Smaszcz reprezentowała adwokatka. Rozmowy trwały ok. 15 min i nie przyniosły żadnego przełomu. W tym tygodniu byli małżonkowie mieli ponownie spotkać się w sądzie. Niestety rozprawę odwołano.

W środę 18 marca 2026 r. o godz. 9 miała odbyć się kolejna rozprawa byłych małżonków. Niespodziewanie okazało się, że została ona odwołana. - Sprawa została zdjęta z wokandy, jednak nie został na ten moment wskazany nowy termin rozprawy - przekazała Plejadzie Joanna Adamowicz z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Z kolei na stronie "Faktu" czytamy, że termin został już wyznaczony, a rozprawa nie odbyła się z powodu choroby sędziego. Wygląda na to, że Kurzajewski i Smaszcz będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Paulina Smaszcz nie żałuje słów, które mówiła o Macieju Kurzajewskim

Kilka miesięcy temu Paulina Smaszcz miała okazję wystąpić w podcaście "Piekielnie szczere", gdzie wspomniała co nieco na temat sądowej batalii z byłym mężem. Prezenterka przyznała, że nie żałuje tego, co mówiła na jego temat. - Nie żałuję tego szumu, bo to spowodowało, że tamta strona zaczęła cokolwiek robić. Bo to, co oni mają najcenniejszego, to jest wizerunek medialny, bo na nim zarabiają. Gdybym nie uruchomiła tego w mediach, nie wylała tej złości, nie powiedziała, jak było naprawdę i jak jest, to tamta strona by nic nie zrobiła - mówiła.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!