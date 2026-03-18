7 grudnia zespół T.Love ogłosił w mediach społecznościowych, że to koniec ich współpracy z Sidneyem Polakiem. "Nigdy nie było żadnej rozmowy, po prostu w niedzielę dostałem od Muńka SMS-a, w którym poinformował mnie o swojej decyzji. (...) W wiadomości Muniek swoją decyzję umotywował tym, że miałem kilka lat temu jakiś pozamuzyczny konflikt z kolegami, którzy wrócili niedawno do składu, i że robi to dla dobra zespołu. Dziwne tłumaczenie, którego kompletnie nie rozumiem," - mówił Polak w rozmowie z Onetem. Teraz, do sprawy wrócił sam Muniek.

REKLAMA

Muniek Staszczyk wprost o rozstaniu z Sidneyem Polakiem

Muzyk pojawił się ostatnio w programie Kuby Wojewódzkiego. Tam wyjaśnił, dlaczego nie chciał spotkać się z Polakiem osobiście. - Jarek jest emocjonalnym człowiekiem, bardzo wrażliwym. Nie chciałem spotkania, bo lekarze mi zabronili takich spotkań, gdzie jest za dużo emocji, bo to było bardzo trudne. Dziesięć lat temu, bym to może inaczej zrobił - mówił, po czym przeprosił za tę nietypową formę. - Forma nie była najlepsza, ja się tak w ogóle komunikuję - dodał.

Staszczyk zdradził również, że nim Sidney Polak został wyrzucony z zespołu, dostał jeszcze jedną szansę. - Nigdy nikogo bez powodu nie zwolniłem. Sidney, mówiąc krótko, dostał koło ratunkowe ode mnie dwa miesiące wcześniej, bo narozrabiał z jednym z kolegów. Mieli niezałatwioną pewną sprawę. Powiedziałem, że musi to załatwić, - tłumaczył.

Sidney Polak bardzo przeżył rozstanie z T.Love. "Totalny smutek"

Muzyk gościł jakiś czas temu w Radiu Dla Ciebie. Tam opowiedział o burzliwym rozstaniu z zespołem. Sidney nie ukrywał, że wiadomość od Muńka była dla niego nieprzyjemnym ciosem. - To jest totalny smutek, po prostu żałoba. Ktoś mądry mi powiedział, że powinienem to przeżyć jak pogrzeb, po prostu przeżyć i iść dalej. Żałoba na tym polega. (...) Naprawdę powoli zaczyna docierać do mnie, że to nowy rozdział - mówił.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!