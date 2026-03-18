Justyna Steczkowska to bez wątpienia jedna z największych polskich gwiazd. Artystka reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji w 2025 roku. Wówczas wystąpiła z piosenką "Gaja". Ten występ odbił się szerokim echem w mediach. Na jednego z fanów wpłynął tak bardzo, że wytatuował sobie podobiznę Steczkowskiej na przedramieniu. Tak się złożyło, że jest to również uczestnik programu "The Floor". W show usłyszał reakcję piosenkarki.
Jeden z fanów Justyny Steczkowskiej znalazł się w gronie uczestników nowej edycji programu "The Floor". Na wizji pokazał tatuaż przedstawiający artystkę - dokładnie scenę, w której unosiła się nad sceną podczas swojego widowiskowego, eurowizyjnego występu do utworu "Gaja". Po emisji tego fragmentu w telewizji uczestnik doczekał się reakcji swojej idolki.
- Kochany Jakubie, trzymam za ciebie kciuki w programie. Wygrywaj, a przede wszystkim - baw się dobrze i pozdrów mojego kolegę, Mikołaja Roznerskiego - usłyszał Jakub. Przypomnijmy, że Roznerski jest prowadzącym show. A wy, chcielibyście wytatuować sobie podobiznę idola?
Justyna Steczkowska w wywiadzie w podcaście Cypriana Majchera wyznała, że obawia się jedynie śmierci i cierpienia swoich bliskich. - Ja w ogóle nie mam strachu (...) związanego ze śmiercią. Jedyne, co mogłoby mnie zaboleć, to śmierć czy niekomfortowe życie moich bardzo bliskich ludzi, czyli rodziny, tak? Bo z tym musisz się zmierzyć, z tym zostać i to przerobić tutaj - powiedziała artystka. - Wierzę, że po prostu odejdę we śnie szczęśliwa, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby być najlepszą wersją siebie tutaj na Ziemi. Natomiast w ogóle ona mnie nie przeraża, to jest tylko zamiana światów, nic więcej - skwitowała.
