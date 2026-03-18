Jedno do odpoczynku, drugie do pracy. Tak mieszka polska dziennikarka. Dwa różne światy

Grażyna Torbicka od dawna funkcjonuje między dwoma lokalizacjami, które uzupełniają się pod względem stylu i atmosfery. Jedno z nich daje jej odpoczynek i ciszę, drugie ułatwia zawodowe tempo stolicy. Oba wnętrza mają swój wyjątkowy klimat, a każdy detal został dopasowany do jej potrzeb i przyzwyczajeń.
Codzienny dom Grażyny Torbickiej znajduje się w Otwocku, gdzie natura ma ogromny wpływ na rytm życia. Otoczenie lasu i zieleń sprawiają, że to miejsce staje się dla niej bezpieczną przystanią po intensywnych spotkaniach i wydarzeniach. Najważniejsza jest tu atmosfera ciszy, która pozwala jej odpocząć od tempa dużego miasta. Właśnie tam spędza czas z najbliższymi i wychodzi na długie spacery z psem, wykorzystując każdą wolną chwilę na regenerację.
Dom w Otwocku jest urządzony w sposób funkcjonalny i przyjazny, bez przesadnego przepychu. Łączy wygodę z naturalnymi materiałami, które wprowadzają ciepło do wnętrz. Przestrzeń sprzyja spokojowi i bardzo różni się od warszawskiego mieszkania. Grażyna Torbicka nie potrzebuje tam wielu dodatków, ponieważ najważniejsze jest dla niej otoczenie, jakie oferuje las.
Mieszkanie w stolicy odziedziczyła po rodzicach, dlatego zachowało wyjątkowy charakter. W środku można znaleźć klasyczne meble, biblioteczki i drobne przedmioty, które tworzą niepowtarzalny klimat. Centralnym punktem salonu jest elegancki fortepian, który dodaje wnętrzu artystycznej energii. Wszystkie elementy tworzą eklektyczną całość, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją.
W apartamencie dużą rolę odgrywają też książki, które stoją na półkach w różnych częściach mieszkania. To widok, który od razu zdradza jej zainteresowania i lata spędzone w świecie kultury. Przestrzeń nie jest zimna ani surowa, ponieważ każdy mebel ma swoją historię. Dzięki temu miejsce pozostaje bliskie sercu dziennikarki, nawet jeśli spędza tam mniej czasu.
Choć salon w warszawskim mieszkaniu jest klimatyczny, kuchnia jest całkowicie inna. Utrzymana w minimalistycznej czerni, bardzo odbiega od reszty wnętrz. Gładkie fronty i stalowe sprzęty wprowadzają nowoczesność, która tworzy kontrast z klasycznymi elementami w pozostałych pomieszczeniach. Ta część mieszkania wyróżnia się prostotą i porządkiem, które sprzyjają wyciszeniu.
Obok kuchennej zabudowy stoi drewniany stół, który pełni ważną funkcję w codziennym życiu. To tam Torbicka często zaczyna poranek przy kawie przed kolejnym pracowitym dniem. Przestrzeń jest tak zaplanowana, aby była praktyczna, ale również przyjemna. Mieszkanie w stolicy nie jest tylko miejscem do spania, pełni też rolę zaplecza, które pomaga jej sprawnie funkcjonować zawodowo.
Życie między Otwockiem a Warszawą jest dla Grażyny Torbickiej naturalne, ponieważ oba miejsca spełniają inne funkcje. Dom pod miastem daje spokój, odpoczynek i bliskość natury, które są dla niej niezbędne po intensywnych wydarzeniach filmowych. Z kolei apartament w centrum pozwala jej szybko dotrzeć na nagrania i spotkania, które wypełniają jej zawodowy kalendarz. Dzięki temu nie musi marnować czasu w podróży, co wielu na jej miejscu uznałoby za ogromny komfort.
Połączenie dwóch różnych przestrzeni sprawia, że jej życie jest dobrze zorganizowane i dostosowane do rytmu pracy. Każde z mieszkań ma swój klimat i wspiera ją w inny sposób. Razem tworzą wyjątkową równowagę, której trudno byłoby szukać w jednym miejscu.