Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Jak zawsze sporo emocji budzą świąteczne cateringi gwiazd. Tradycyjne potrawy można zamówić m.in. z restauracji Magdy Gessler "U Fukiera". W zeszłym roku restauratorka była krytykowana za wysokie ceny. "Ja się nie boję, bo jak są dobre rzeczy, to mają być dobre. Jeśli chcemy je zastąpić złymi, to będą wtedy tanie. Dla mnie się liczy opinia moich gości, którzy przychodzą codziennie" - tłumaczyła niedawno w rozmowie z Show News. Niestety, w tym roku ceny poszczególnych dań również nie należą do najniższych.

Tyle kosztują dania z cateringu Magdy Gessler. Lepiej usiądźcie

W świątecznej ofercie Magdy Gessler znajdziemy m.in. tradycyjny żurek. Miłośnicy tej zupy za 900 ml będą musieli zapłacić 79 zł. Dostępny jest również bigos na winie - 89 zł za 900 ml. Pół kilograma kiełbasy wiejskiej kosztuje 39 zł. Nieco droższa jest biała kiełbasa, za którą trzeba zapłacić już 43 zł. Nie da się ukryć, że jedną z "ciekawszych" propozycji są... jajka faszerowane. Za pięć połówek nadziewanych wiejską, polską szynką trzeba zapłacić 42 zł. co oznacza, że jedno jajko w przybliżeniu kosztuje 17 zł! Nieco taniej wyceniono jaja faszerowane pieczarkami i koperkiem - 39 zł za tę samą liczbę.

A co z deserami? Mazurek z białą czekoladą i kardamonem kosztuje 79 zł. Za ponad kilogram klasycznej babki drożdżowej z bakaliami trzeba zapłacić 91 zł a za bezę migdałową z kremem 139 zł.

Świąteczny catering przygotowała również Ewa Wachowicz. W zeszłym roku ceny nie spodobały się internautom. W rozmowie z Plejadą prezenterka zdradziła, że jest odporna na negatywne komentarze w tej kwestii. Sama nie lubi oceniać, co i ile u kogo kosztuje, ponieważ na ceny poszczególnych dań składa się mnóstwo czynników. - Pensja naszych pracowników, ceny produktów i w to wchodzi jeszcze wynajem lokalu, więc naprawdę tych składowych jest wiele, a każdy z nas robi zakupy w sklepie i przecież wie, ile co kosztuje - wyjaśniła. Ceny dań z tegorocznego menu znajdziecie TUTAJ.

