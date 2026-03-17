Irena Kamińska-Radomska dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w "Projekcie Lady". To tam była jedną z mentorek, która uczyła uczestniczki dobrych manier. Ekspertka od savoir-vivre'u nie spoczęła na laurach i cały czas edukuje - obecnie przekazuje wiedzę m.in. poprzez media społecznościowe. Tym razem Kamińska-Radomska zaskoczyła publikacją, która dotyczyła kultury chodzenia. Czego mogliśmy się dowiedzieć?

Irena Kamińska-Radomska tłumaczy zasady chodzenia. Tak powinien zachować się dżentelmen

Na Instagramie ekspertki pojawiło się nagranie, na którym tłumaczy, jak powinno się chodzić. Chodzi oczywiście o zachowanie dobrych manier. Kamińska-Radomska wytłumaczyła, jak powinny poruszać się chodnikiem osoby wyróżniające się wysoką kulturą osobistą. - Prawdziwy dżentelmen zawsze będzie szedł od strony krawężnika - wyjaśniła. To jednak nie był koniec wskazówek.

Specjalistka od savoir-vivre'u podkreśliła, że mężczyzna, który zna etykietę, powinien dać swojej towarzyszce wybór. - Kiedy dżentelmen idzie z damą, wówczas może zaproponować swoje ramię. I dama albo skorzysta... albo nie - przekazała Kamińska-Radomska.

Na koniec ekspertka zapytała w opisie postu obserwatorów, czy zwracają uwagę na te niuanse. Niektórzy przyznali, że poznają dobre maniery dzięki Kamińskiej-Radomskiej. "Nie wiedziałem o tej zasadzie. Wprowadzę ją", "Uwielbiam Twoje posty. Nigdy dość przypominania takich zachowań", "Trzeba tak robić, aby uchronić partnerkę lub rozmówczynię, z którą się podąża" - czytamy w komentarzach. Inni nie byli jednak zachwyceni tymi poradami. "Jestem kobietą i nie zwracam na to uwagi. Akurat to jest mało dla mnie istotne" - pisała jedna z internautek.

Irena Kamińska-Radomska grzmiała na zachowanie młodzieży na studniówkach

Ekspertka od etykiety skrytykowała zachowanie młodzieży na studniówkach. Nie podobał jej się fakt, iż uczniowie przynoszą na to wydarzenie alkohol. - To, co naprawdę budzi mój sprzeciw, to picie mocnego alkoholu spod stołu. Przynoszenie alkoholu, wódeczki i polewanie w ukryciu. To jest nieeleganckie - wyjaśniała na nagraniu, które pojawiło się na jej Instagramie. - Albo bądźmy dorośli i jeżeli są dania, do których pasują jakieś wina, to czemu nie. Ale oficjalnie. Niech to wszystko będzie eleganckie - tak, jak nasi maturzyści - skwitowała.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak i Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!