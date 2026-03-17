Ewa Wachowicz przez lata pracowała jako modelka. W 1992 zwyciężyła w finale wyborów Miss Polonia. Obecnie jest znaną prezenterką oraz jedną z najpopularniejszych gwiazd kulinarnych w Polsce. Prowadzi restaurację Zalipianki w samym centrum Krakowa. Lokal wystartował z wielkanocnym cateringiem w ramach świątecznego kiermaszu.

Ewa Wachowicz pochwaliła się ofertą na Wielkanoc. Oto ceny

Na instagramowym profilu restauracji Ewy Wachowicz opublikowano świąteczne menu. Klienci mogą składać zamówienia na potrawy do 29 marca. W ofercie znalazły się m.in. bigos zalipiański (90 zł/kg), żurek na wędzonce (40 zł/l), śledź w śmietanie z cebulą i jabłkiem (70 zł/kg), rolowany boczek (80 zł/kg) oraz sałatka jarzynowa (70 zł/kg). Nie zabrakło także tańszych pozycji, czyli jajek gotowanych w łupinach z cebuli (4 zł/szt.) oraz smalcu (30 zł/szt.). Fani słodkich wypieków również znajdą coś dla siebie. W ofercie znajdują się sernik z lukrem (180 zł/szt.) oraz makowiec z polewą czekoladową (180 zł/szt.). Dajcie znać w sondzie na dole strony, co sądzicie o cenach cateringu świątecznego Ewy Wachowicz.

Ewa Wachowicz odpowiedziała na krytykę. Tak wytłumaczyła się z cen

Ewa Wachowicz mierzyła się z negatywnymi komentarzami na temat cen cateringu na Boże Narodzenie. W rozmowie z Plejadą odpowiedziała na zarzuty o to, że potrawy z jej lokalu są zbyt drogie. Zwróciła uwagę na czynniki, które wpływają na ostateczną cenę dań. "Pensja naszych pracowników, ceny produktów i w to wchodzi jeszcze wynajem lokalu, więc naprawdę tych składowych jest wiele, a każdy z nas robi zakupy w sklepie i przecież wie, ile co kosztuje" - wyjaśniła Ewa Wachowicz dla portalu.

