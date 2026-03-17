Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Aktorkę pożegnano przepięknymi słowami

Magdalena Majtyka zaginęła 4 marca. W poszukiwania aktorki zaangażowały się służby, a policja apelowała o pomoc i kontakt osób, które mają jakiekolwiek informacje na jej temat. Niestety, dwa dni później spełnił się najgorszy scenariusz. W lesie we wsi Biskupice Oławskie odnaleziono ciało Magdaleny Majtyki. Sprawę bada obecnie prokuratura. Piotr Bartos, mąż aktorki, przekazał na Facebooku, że pogrzeb odbędzie się we wtorek 17 marca o godzinie 12 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykle poruszające wyznanie

Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Piękny gest przyjaciół aktorki

Jak wynikało z wcześniejszych doniesień medialnych, pogrzeb Magdaleny Majtyki miał mieć charakter świecki. "Super Express" podaje, że ostatnie pożegnanie aktorki zostało poprowadzone przez mistrza ceremonii. W kaplicy zebrał się tłum bliskich i przyjaciół aktorki. W środku ustawiono elegancką, złotą urnę z delikatnymi zdobieniami. Wokół niej ułożono wieńce przekazane przez bliskich zmarłej. W kaplicy można było dostrzec także przepiękne zdjęcie Magdaleny Majtyki, którą obsypują spadające na nią piórka.

Jak poddaje "Super Express", żałobnicy w trakcie ceremonii usłyszeli niezwykle poruszające słowa. "Choć nikt z nas nie planował tego spotkania, to los przypomniał nam, jak kruchym jest ludzkie życie, jak niepewne plany. W każdej historii życia przychodzi nam spotkać się ze śmiercią. Kim jest ta śmierć? To wielka pani. Przychodzi nagle, niespodziewanie, czasem bardzo gwałtownie, ale zawsze za szybko" - przekazano.

Szwagier Magdaleny Majtyki zabrał głos

13 marca w programie "Uwaga!" wyemitowano reportaż poświęcony Magdalenie Majtyce. W materiale wypowiadali się współpracownicy aktorki, którzy wspominali, że była ona niezwykle ciepłą i pracowitą osobą, która na scenie dawała z siebie wszystko. W "Uwadze!" głos zabrał również szwagier Magdaleny Majtyki, brat jej męża. - Rozmawiałem dzisiaj z moim bratem Piotrem, mężem Magdy. Zapytałem, czy jest coś, co chciałby przekazać. Powiedział: "Wiesz, że Magda uczyniła mnie mężczyzną? Stworzyłem z nią rodzinę, ale była też moim najlepszym przyjacielem, moim wsparciem, miłością mojego życia" - przekazał w programie.

- Cała moja rodzina, moja siostra, moja mama, mama Magdy, siostra Magdy i jej mąż mamy rozpisane zadania, kanały komunikacji. Każdy robi wszystko, żeby przede wszystkim mój brat i jego córka byli zaopiekowani - dodał szwagier aktorki.