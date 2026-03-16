16 marca Sandra Kubicka i Aleksander Baron spotkali się w sądzie po raz drugi. To właśnie wtedy odbyła się ich kolejna rozprawa rozwodowa. Celebrytka zabrała głos zaraz po opuszczeniu sądu. - Już po wszystkim, jestem wolna - powiedziała dziennikarzom, sugerując tym samym, że rozwód najprawdopodobniej został ostatecznie sfinalizowany. Teraz głos zabrał Baron. Opublikował wpis w mediach społecznościowych.

Baron opublikował wpis po rozwodzie

Baron dotąd niewiele mówił na temat rozwodu. Teraz jednak postanowił nieco zmienić strategię. Wieczorem 16 marca opublikował lakoniczny, ale bardzo wymowny wpis, w którym podsumował swoją aktualną sytuację. "Dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia" - napisał na Instagramie, dołączając do tego selfie zrobione prawdopodobnie w gmachu sądu.

Sandra Kubicka zabrała głos po rozprawie sądowej. Co powiedziała?

Sandra Kubicka nie była zadowolona z faktu, że w sądzie pojawiły się media. Jak przekazał Pudelek, po ponad dwóch godzinach Kubicka i Baron opuścili salę rozpraw. "Na twarzy modelki można było dostrzec uśmiech" - czytamy. - Już po wszystkim, jestem wolna - powiedziała Sandra Kubicka do dziennikarzy. Te słowa mówią same za siebie. Wygląda na to, że sprawa dobiegła końca. Niedługo po rozprawie modelka zabrała także głos w mediach społecznościowych. - Już po wszystkim. Koniec cyrków - napisała.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.