Na początku lutego Ryszard Rynkowski wystąpił po dłuższej przerwie, jednak występ zakończył się przed czasem, bo artysta niespodziewanie zszedł ze sceny. Niedługo później ogłoszono również zmianę terminu koncertu, który miał odbyć się 2 lutego w Tomaszowie Mazowieckim. - Podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu nowego terminu koncertu w Tomaszowie Mazowieckim. (...) Zakupione bilety zachowają ważność, ale oczywiście - ci widzowie, którzy będą chcieli je zwrócić, będą mieli do tego prawo - tłumaczył wówczas w rozmowie z Plejadą Edwin Grelow z zarządu Fundacji Unikultura. Ostatecznie wydarzenie zostało przełożone na 22 listopada. Jak się właśnie okazało, kolejne występy wokalisty również stanęły pod znakiem zapytania.

Ryszard Rynkowski odwołuje koncerty. Powodem jest stan zdrowia wokalisty

W planach były koncerty 22 marca w Warszawie, 20 kwietnia we Włocławku oraz 27 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim. Tymczasem sprzedaż biletów na te wydarzenia została wstrzymana. W rozmowie z Plejadą przedstawiciel warszawskiego Domu Kultury ŚWIT z Działu Wydarzeń potwierdził, że koncert w stolicy nie odbędzie się. - Koncert został odwołany przez organizatora. To miał być wynajem sali, więc tego nie organizowaliśmy. Ze względu na stan zdrowia Ryszarda Rynkowskiego został odwołany. Taką mam informację i tylko tyle - przekazał, podkreślając, że wydarzenie nie zostanie przeniesione na inny termin. - [Koncert - red.] był przeniesiony z października. Jeśli już jest drugi raz jest odwoływany, to raczej się nie odbędzie - dodał.

Niepewna jest również sytuacja koncertu w Piotrkowie Trybunalskim. - Koncert się nie odbędzie. Został na razie wstrzymany i nie wiadomo, co będzie dalej. To jest wynajęcie, więc na razie tylko taką informację mamy. Jak to się dalej potoczy, to będziemy na pewno informować - mówiła osoba z Działu Merytorycznego Miejskiego Ośrodka Kultury. Na razie nie wiadomo, kiedy Rynkowski wróci na scenę i czy zaplanowane występy zostaną przełożone na nowe terminy.

Ryszard Rynkowski stanie przed sądem. Wyznaczono termin pierwszej rozprawy

Sprawa zdarzenia drogowego z udziałem Ryszarda Rynkowskiego trafi do sądu. Wokalista jest oskarżony o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a jedna z rozpraw została już zaplanowana. Pierwsza ma odbyć się 9 kwietnia 2026 roku. Termin drugiego postępowania nie jest jeszcze znany. Powodem jest zmiana sędziego prowadzącego sprawę. Z Sądu Rejonowego w Brodnicy odszedł sędzia, który dotychczas zajmował się sprawą Rynkowskiego, dlatego konieczne było ponowne przydzielenie referatu.

