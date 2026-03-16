Życie zaczęło sprawiać problemy. Zrzuciła 30 kilogramów. "Zaczęłam bawić się jedzeniem"

Barbara Cichocka-Mruk, znana w sieci jako "Ta Typiara", była gościnią Agnieszki Matrackiej w programie "Ja wysiadam". Opowiedziała nie tylko o karierze w Internecie, ale też o spektakularnej metamorfozie. Influencerka zdradziła, jak schudła 30 kilogramów i podkreśliła: Nie byłam na żadnej diecie.
Metamorfozy gwiazd Internetu często budzą ogromne zainteresowanie. W przypadku Basi Cichockiej-Mruk zmiana była nie tylko widoczna, ale też zaskakująco naturalna. Twórczyni, którą obserwują setki tysięcy użytkowników, opowiedziała o drodze do zdrowszego stylu życia. Jak sama przyznała, wszystko zaczęło się w momencie, gdy zwykłe codzienne czynności zaczęły sprawiać jej fizyczny problem.

"Ta Typiara" zrzuciła 30 kilogramów. Decyzję podjęła w momencie, gdy zaczęła bać się o zdrowie

Basia Cichocka-Mruk przyznała w rozmowie, że próby zmiany podejmowała wcześniej, ale długo kończyły się niepowodzeniem. Jak tłumaczyła, początkowo kierowała się wyłącznie wyglądem i chęcią bycia bardziej atrakcyjną. To jednak nie działało na dłuższą metę.

- Kiedy doszłam do momentu, że zwykłe czynności zaczęły mi sprawiać fizyczny problem, no to wtedy się po prostu przestraszyłam - powiedziała. - Miałam wybór. Albo pojeść więcej, żeby trafić do programu TLC, albo to zrzucić, bo nie chcę być na takim etapie pośrednim. Poszło to trochę ze skrajności w skrajność, ale wiedziałam, że ta skrajność jest lepsza dla mojego zdrowia, nie poczucia estetyki - dodała w "Ja wysiadam".

Wtedy pojawiła się realna motywacja do zmiany. Influencerka przyznała, że schudła 30 kilogramów. Dokonała tego sama. Nie korzystała także z żadnej konkretnej diety. Przemiana zajęła jej 2,5 roku.

Ćwiczenia bez siłowni. Wystarczyło kilka minut ruchu dziennie

Cichocka-Mruk podkreśliła, że jej przemiana nie była efektem intensywnych treningów na siłowni. Cały proces odbywał się głównie w domu. - Przez ten czas nigdy nie byłam na siłowni - przyznała w rozmowie z Agą Matracką. Zamiast długich treningów stawiała na regularność. Nawet kilka minut ruchu dziennie miało znaczenie. - 15 minut, 10 minut, 5 minut, wstań z tej sofy na kawałeczek, poruszaj ręką - mówiła.

Dopiero później spełniła swoje marzenie i stworzyła małą siłownię w kontenerze. Jednak jak podkreśliła, kluczowe było po prostu rozpoczęcie aktywności, nawet jeśli na początku była ona niedoskonała. Influencerka zwróciła uwagę, że wiele osób oczekuje natychmiastowych rezultatów. Jej zdaniem to właśnie cierpliwość i konsekwencja są najważniejsze

"Ta typiara" schudła bez diety. Jedna zmiana była kluczowa

Basia Cichocka-Mruk przyznała, że najbardziej pomogła jej zmiana nawyków żywieniowych i komponowanie kolorowych posiłków. Nie tylko musiały być smaczne i zdrowe, ale również dobrze wyglądające. - Zaczęłam bawić się jedzeniem. Układać, żeby to przypominało coś ładnego. [...] Papryczki, sałaty zaczęłam komponować tak, żeby to sprawiało radość dla moich oczu i przy okazji smakowało - opowiedziała.

 

Dziś jej historia inspiruje wiele kobiet. Jak przyznała "Ta typiara", dostaje wiadomości od obserwatorek, które dzięki zmianie stylu życia poprawiły zdrowie. Niektóre doczekały się nawet upragnionych dzieci.

1/12 Quiz popkulturalny na literę B - czas start! Miron Białoszewski napisał:

Sławne osoby na literę B. Znasz wszystkie? To trudny quiz popkulturowy. 12/12 zgarną znawcy
