Sandra Kubicka i Aleksander Baron spotkali się po raz drugi w sądzie w poniedziałek, 16 marca. To właśnie wtedy odbyła się kolejna rozprawa w sprawie ich rozwodu. Jak zdradziła już po opuszczeniu sądu modelka, najprawdopodobniej został on wreszcie sfinalizowany. - Już po wszystkim, jestem wolna - powiedziała dziennikarzom Kubicka. Teraz zabrała również głos w mediach społecznościowych.

Pierwsze InstaStories Kubicka opublikowała jeszcze z sądu, gdy postanowiła nagrać jednego z paparazzi, którzy robili jej zdjęcia. W późniejszych nagraniach, gdy udała się już do swojego samochodu, odniosła się do tego. - Drodzy, bo ja dostaję wiadomości, że ja boks trenuję, a straszę Instagramem. No, a czym mam straszyć? Nie mogę typa dotknąć. Uwierzcie mi, że bardzo bym chciała, ale nie mogę - skomentowała celebrytka, śmiejąc się. Dalej również postanowiła opowiedzieć o dziennikarzach obecnych w sądzie.

- Na pierwszej rozprawie było ich zdecydowanie dużo więcej. Na tej mniej. Udało mi się jednego dziennikarza wyrzucić przy ochronie i policjantach, więc jeśli ktoś chciałby mnie zatrudnić w ochronie, to mogę porozmawiać z wami na ten temat - kontynuowała Kubicka, zdradzając na koniec, co teraz zamierza zrobić. - Wracam właśnie do domu. Już po wszystkim. Już koniec cyrków - skwitowała modelka z uśmiechem na twarzy.

Przypomnijmy, że podczas pierwszej rozprawy pary w sądzie atmosfera była dość napięta. Między Kubicką a Baronem doszło nawet do burzliwej wymiany zdań, którą słyszeli wówczas dziennikarze. - Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą! - miał krzyknąć na sądowym korytarzu do byłej partnerki muzyk. Sytuacja miała się nieco inaczej 16 marca. Baron przyjechał pod sądu w samochodzie z przyciemnianymi szybami w towarzystwie ochroniarza. Kubicka z drugiej strony przybyła swoim nowym autem. Para miała nie rozmawiać ze sobą przed rozprawą, a modelka wyraziła jedynie niezadowolenie z obecności paparazzi.

