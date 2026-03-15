Jennifer Lopez nie zwalnia tempa w karierze i stale koncertuje. W ramach "Up All Night Live" pojawiła się w The Colosseum w Caesars Palace w piątek 13 marca. Koncert nie mógł obyć się bez doskonale znanych hitów piosenkarki, ale i także drobnej wpadki podczas ywkonywania "On the Floor". O tym zdarzeniu piszą zagraniczne media, między innymi portal TMZ.

Jennifer Lopez i pechowy piątek trzynastego. Tak poradziła sobie z trudną sytuacją

Gwiazda występowała w czarnym, efektownym kostiumie ozdobionym czerwoną broszką. W pewnym momencie, podczas jednego z energicznych ruchów choreografii, na chwilę straciła stabilność. Jak podają TMZ or E! News, Jennifer Lopez bardzo szybko opanowała sytuację i bez zakłóceń dokończyła numer razem z tancerzami. Pod koniec utworu gwiazda znalazła się na czworakach, jednak nawet wtedy nie przerwała występu. Przez cały czas śpiewała i zachowała pełną kontrolę nad show.

W sieci szybko pojawiły się komentarze fanów, którzy zwracali uwagę na jej opanowanie i sceniczne doświadczenie. "I nigdy nie przestała śpiewać", "Niesamowity show! Kocham każdą minutę", "Nic się nie stało! Wygląda niesamowicie" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Jennifer Lopez i Jennifer Garner są ze sobą pokłócone? To wiadomo o ich relacji

W sieci pisze się nie tylko o koncertach Lopez, ale także o jej stosunkach z innymi celebrytkami. W tej publikacji pisaliśmy o Złotych Globach, na które została zaproszona Lopez, jak i Garner, które podobno nie pałają do siebie sympatią. Są zresztą byłymi żonami Bena Afflecka. Sprawę zbadał "Daily Mail", którego informator nie widzi żadnego konfliktu między gwiazdami. Jest wręcz przeciwnie, o czym mogliśmy przeczytać.

"Są w naprawdę dobrych stosunkach. Dogadują się, dobrze czują się w swoim towarzystwie, nie ma między nimi żadnych problemów. Nie chcą być po prostu na pierwszych stronach gazet, pozując razem na gali rozdania nagród… Byłoby to trochę niezręczne. Nie chcą robić niepotrzebnego zamieszania, bo byłoby to trudne dla dzieci" - przekazano.

