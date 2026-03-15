Nazwisko Małgorzaty Turzańskiej trafiło na pierwsze strony polskich gazet 22 stycznia, gdy ogłoszono, że kostiumografka została nominowana do Oscara w kategorii "Najlepsze kostiumy". Wszystko przez fakt, iż artystka pracowała przy filmie "Hamnet". W wyemitowanym 15 marca materiale "Dzień dobry TVN" mogliśmy zobaczyć, jak Turzańska przygotowuje się do oscarowej nocy.

Małgorzata Turzańska może zgarnąć Oscara. Wyjawiła, czy przygotowała sobie przemówienie

W materiale śniadaniówki mogliśmy zobaczyć, jak Turzańska pokazuje Izabelli Krzan kulisy przygotowań do gali. - To był taki pomysł, że obudziłam się o trzeciej w nocy i pomyślałam, że muszę coś jeszcze wykombinować. (...) to jest jeans i setki agrafek - opowiedziała kostiumografka, prezentując swoją kreację na wydarzenie. Co ciekawe, w momencie tworzenia stylizacji, artystka nie miała jednak wciąż przygotowanej przemowy w razie wygranej. - Na pewno coś tam sobie gdzieś ułożę, żeby nie wyjść na głupa w razie, gdyby faktycznie się jakiś cud zdarzył - odpowiedziała dziennikarce Turzańska, dzieląc się również ciekawą anegdotą.

Na takim śniadaniu Akademii, parę tygodni temu, ktoś powiedział, "no masz 20-procentową szansę, więc proszę napisz sobie coś, żeby nie stać tam z oczami jak wielkie jajka". Więc coś napiszę, ale jeszcze nie zaczęłam

- wyznała kostiumografka, mówiąc o szansach na zwycięstwo w swojej kategorii.

Tak Małgorzata Turzańska zamierza spędzić czas po Oscarach. Wspomniała o wracaniu do normalnego życia

Turzańska podkreśliła, że ostatnie miesiące należały do bardzo wymagających, lecz zarazem także ekscytujących. Zdaje sobie sprawę, że po gali Oscarów będzie musiała powrócić do tzw. normalności. - Będę miała tutaj jeszcze mamę i brata, i mojego męża Józka, tak zwanego Joe. Myślę, że pójdziemy sobie gdzieś, albo na plażę, albo na długi spacer i po prostu będziemy tak strząsać z siebie Hollywood i wracać do normalnego życia powolutku - wyznała kostiumografka, pytana o plany bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia. Zaznaczyła, że uwielbia jednak swoją pracę i cieszy się na powrót na plany filmowe.

