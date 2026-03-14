Już od dwóch miesięcy huczy o kryzysie w związku Michała i Poli Wiśniewskich. Pierwsze plotki na ten temat pojawiły się 14 stycznia. To wtedy gruchnęła wiadomość, że ich związek został wystawiony na próbę przez budowę domu. Mówili wtedy otwarcie, że ich małżeństwo przechodzi trudny okres. Wiśniewski chciał nawet wysłać żonę z dziećmi na wakacje. Ona twierdziła, że to nie jest rozwiązanie. Od tego momentu było tylko gorzej. Teraz Pola Wiśniewska dowiedziała się, że jej mąż rzekomo opowiada o rozstaniu na koncertach.

Pola Wiśniewska zaskoczona zachowaniem męża. Mówił o rozstaniu?

Do tej pory ani Pola Wiśniewska, ani Michał Wiśniewski nie mówili wiele o kryzysie, choć żona wokalisty regularnie zaskakuje wymownymi wpisami. Jednocześnie wystąpiła w "Pytaniu na śniadanie", gdzie odniosła się do plotek. - Nie dementuję, bo tak jak mąż powiedział, w każdej plotce jest ziarnko prawdy, aczkolwiek zostawmy to do przeżywania nam. Ja wychodzę z założenia, że dopóki rozmawiamy, jest nadzieja - mówiła.

W sobotę, 14 marca, opublikowała jednak zaskakujące wpisy na InstaStories. Udostępniła pytania, które zadali jej fani. Jedna z fanek napisała: "Dlaczego zostawiłaś Michała? Skarżył się na koncercie". Pola Wiśniewska była tym wyraźnie zaskoczona. "To ciekawe. Publiczne opowiadanie o takich sprawach obcym ludziom to wybór mojego męża i nie ma to związku ze mną. Ludzie robią takie rzeczy z różnych powodów. Jedni lubią stawiać się w roli ofiary, inni nie potrafią brać odpowiedzialności za swoje decyzje, a jeszcze inni po prostu szukają winnych wokół siebie. Dlaczego on to robi? Nie wiem. Jego proszę zapytać" - odpisała.

Na tym nie koniec. Drugi fan napisał bowiem: "W jakim sensie Michała zostawiłaś?". "Właśnie nie wiem. Tego, że mój mąż opowiada takie rzeczy na koncertach, dowiedziałam się przed chwilą z pytania od jednej z was" - odpisała Pola Wiśniewska. Poprosiliśmy Michała Wiśniewskiego o komentarz w tej sprawie, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Pola Wiśniewska zalała się łzami na nagraniu. To zaniepokoiło fanów

Pola Wiśniewska utrzymuje regularny kontakt ze swoim fanami na Instagramie. To właśnie tam podsumowała luty i pokazała trudniejsze momenty ze swojego życia. "A luty? Jak to luty. Dużo zwykłych dni. Trochę śmiechu, więcej trosk. Jak to w życiu. Nic nie układa się idealnie, a jednak coś się układa. Zawsze. Niezależnie od tego, czy nazwiemy to sukcesem, czy porażką" - napisała na Instagramie. Na jednym z nagrań można było zobaczyć Polę Wiśniewską we łzach.

