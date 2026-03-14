Ed Sheeran i Cherry Seaborn związali się ze sobą w 2015 roku. Dwa lata później para się zaręczyła, a po kolejnym dwóch latach w 2019 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Dziś mają dwie córki: Lyrę, która urodziła się w 2020 roku, i Jupiter, która przyszła na świat w 2022 roku. Ed Sheeran i jego żona przeżyli chwile grozy. Gdy Cherry była szóstym miesiącu drugiej ciąży, zdiagnozowano u niej raka. Artysta nie ukrywał, że to był "jeden z najgorszych dni w jego życiu". Jego żona przed porodem nie mogła poddać się leczeniu. Teraz Sheeran ujawnił, jak czuje się jego ukochana.

Ed Sheeran opowiedział o trudnych przeżyciach. To wszystko stało się w jednym tygodniu

Ed Sheeran wystąpił w amerykańskim podcaście "Friends Keep Secrets", w którym opowiedział prowadzącym - Benny'emu Blanco, Lil Dicky'emu i Kristin Batalucco - o "najgorszym tygodniu w swoim życiu". To właśnie wtedy dowiedział się o diagnozie żony, ale nie tylko. Stracił też wtedy bliskich przyjaciół, Jamala Edwardsa i Shane'a Warne'a, a także został oskarżony o plagiat piosenki "Shape of You".

- Dzień, w którym zadzwoniła do mnie Cherry i powiedziała, że ma raka, był prawdopodobnie jednym z najgorszych dni. To był prawdopodobnie najgorszy tydzień, ponieważ w tym samym tygodniu zmarł również Jamal, a potem od razu rozpoczęła się sprawa sądowa. A potem zmarł Shane - pierwszego dnia rozprawy - wyznał muzyk.

Tak czuje się dziś żona Sheerana. "Przeszła operację"

Ed Sheeran ujawnił też, jak dziś czuje się jego żona. - Ma się dobrze, to znaczy przeszła operację. Była wtedy w ciąży, dlatego było to trudne. Przeszła operację usunięcia guza po urodzeniu naszego drugiego dziecka. Na szczęście wszystko w porządku. To było cholernie przerażające - wyznał.

Ed Sheeran nie ukrywał, że złe wieści odbiły się na stanie jego zdrowia. Przyznał, że cierpiał na depresję. "Krążyłem po spirali strachu, depresji i niepokoju. Czułem się, jakbym tonął, z głową pod powierzchnią, patrząc w górę, ale nie będąc w stanie przebić się, by zaczerpnąć powietrza" - pisał na Instagramie.

