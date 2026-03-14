Bez wątpienia Banksy to jeden z najpopularniejszych i najbardziej tajemniczych artystów związanych ze street artem. Jego dzieła budzą refleksje, nawiązują do sytuacji społecznych i politycznych, trudno obok nich przejść obojętnie. Do tego wciąż do tej pory nie wiadomo, kim jest Banksy, co dodatkowo budzi emocje wokół artysty. Teraz jednak Agencja Reuters twierdzi, że poznała jego tożsamość.

Już wiadomo, kim jest Banksy? Zaskakujące wyniki śledztwa

Banksy tworzy od początku lat 90. XX wieku i od tej pory pozostaje całkowicie anonimowy. Nic więc dziwnego, że wszyscy od lat próbują poznać jego tożsamość, wokół której narosło wiele mitów. Lata temu podejrzewano, że Banksy to w rzeczywistości Robert Del Naja, lider Massive Attack. Wszystko przez to, że muzyk jest również pionierem brytyjskiego graffiti i zaczynał w Bristolu, w tym samym mieście, z którego ma pochodzić Banksy. Do tego dzieła Banksy'ego regularnie pojawiały się w tych samych miejscach, w których akurat występował zespół.

Nazwisko Del Naja znalazło się też w śledztwie Agencji Reutera, która odkryła obecność muzyka-grafficiarza w Ukrainie, gdzie również pojawiła się grafika Banksy'ego. Jakby tego było mało, okoliczni mieszkańcy byli świadkami tworzenia grafiki. Jedna z mieszkanek rzekomo rozpoznała na zdjęciu Del Naja. Miało mu jednak wtedy towarzyszyć dwóch innych mężczyzn.

Ostatecznie jednak śledztwo Agencji Reutera prowadzi do innego mężczyzny, którym jest Robin Gunninghm. Dziennikarze dotarli do niego dzięki aktom sądowym i policyjnym jeszcze z 2000 roku. Wtedy to funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który ingerował w jedną z reklam w sposób charakterystyczny dla Banksy'ego. Wtedy też przyznał się do winy, podpisując się wyżej wspomnianym nazwiskiem. Według dziennikarzy to jeden z najmocniejszych dowodów łączących pseudonim artystyczny z realnym nazwiskiem. Co ciekawe, Robin Gunninghm od niedawna miał zacząć posługiwać się nazwiskiem David Jones. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że osoba o tym właśnie nazwisku miała wjechać do Ukrainy w tym samym czasie, co Del Naja. A przypomnijmy, że to właśnie jemu towarzyszyło dwóch innych mężczyzn podczas tworzenia grafiki na ścianie. Trzecim mężczyzną miał być Giles Duley, fotograf wojenny, który stracił kończyny w Afganistanie i miał pomagać Banksy'emu poruszać się po Ukrainie w 2022 roku.

Prawnik Banksy'ego zabrał głos. Ostrzega Agencję Reutera

Śledztwo i rzekome ujawnienie nazwiska Banksy'ego nie spodobało się jego prawnikowi, Markowi Stephensowi, który przekazał agencji oświadczenie. Podkreślił w nim, że jego klient kwestionuje część tez i faktów. Jednocześnie stwierdził, że ujawnienie danych nie służy nikomu, wręcz przeciwnie, może zaszkodzić artyście pod wieloma względami.

"Takie ustalenia naruszyłyby prywatność artysty, zakłóciłyby jego twórczość i naraziły go na niebezpieczeństwo. Chroni to wolność wypowiedzi, pozwalając twórcom mówić prawdę władzy bez obawy przed odwetem, cenzurą czy prześladowaniem. Praca anonimowo lub pod pseudonimem służy istotnym interesom społecznym" - napisał Mark Stephens.

