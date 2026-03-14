Phil Campbell nie żyje. Gitarzysta Motörhead miał 64 lata

Świat obiegł smutna wiadomość o śmierci popularnego gitarzysty Phila Campbella, który przez lata występował z zespołem Motörhead. Ostatnio występował z grupą Phil Campbell and the Bastard Sons, którą tworzył wraz ze swoimi synami. To właśnie w ich mediach społecznościowych przekazano wiadomość o śmierci gitarzysty. Bliscy ujawnili też przyczynę śmierci.

Zmarł Phil Campbell. Wiadomość przekazali synowie

W sobotę, 14 marca, na facebookowym profilu Phil Campbell and the Bastard Sons pojawiło się czarno-białe zdjęcie muzyka z ukochaną żoną Gaynor. W opisie jego synowie, Todd, Dane, Tyla, przekazali smutną wiadomość o śmierci ojca. Ujawnili, że w ostatnim czasie Phil Campbell chorował i przeszedł operację. Przebywał też na oddziale intensywnej terapii.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego ukochanego ojca, Philipa Anthony'ego Campbella, który zmarł spokojnie zeszłej nocy po długiej i dzielnej walce na oddziale intensywnej terapii, gdzie przebywał po skomplikowanej, poważnej operacji. Phil był oddanym mężem, wspaniałym ojcem oraz dumnym i kochającym dziadkiem, znanym pieszczotliwie jako 'Bampi'. Był głęboko kochany przez wszystkich, którzy go znali, i będziemy za nim niezmiernie tęsknić. Jego dziedzictwo, muzyka i wspomnienia, które stworzył z tak wieloma osobami, będą żyć wiecznie. Uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności naszej rodziny w tym niezwykle trudnym czasie" - czytamy na facebookowym profilu Phil Campbell and the Bastard Sons.

Artykuł jest aktualizowany