Wodogłowie normotensyjne, zwane również zespołem Hakima, to rzadkie schorzenie neurologiczne charakteryzujące się upośledzeniem odpływu lub nadprodukcją płynu mózgowo-rdzeniowego. Powoduje m.in. problemy z poruszaniem się i narastające zaburzenia poznawcze. Billy Joel w podcaście "Club Random" w lipcu ubiegłego roku wyjawił, że ma m.in. ogromne problemy z utrzymaniem równowagi. - To jak bycie na łodzi - mówił wówczas muzyk.

Billy Joel zmaga się z poważną chorobą. Córka przekazała nowe informacje

Córka Billy'ego Joela, Alexa Ray Joel, zapewnia, że jej ojciec poddaje się rehabilitacji i robi wyraźne postępy. Jak zdradziła, muzyk schudł i skrupulatnie trzyma się diety. - Regularnie korzysta z rehabilitacji i radzi sobie świetnie - przekazała "The Hollywood Reporter". Alexa Ray Joel nie kryje też dumy z jego determinacji. - Jestem z niego bardzo dumna. To prawdziwy twardziel, niezwykle wytrwały i zaangażowany w dbanie o zdrowie. Jest wojownikiem - uzupełniła.

Alexa Ray Joel zabrała głos na temat ojca tuż przed ważnym wydarzeniem. 12 marca w Carnegie Hall odbył się wyjątkowy koncert "The Music of Billy Joel", podczas którego artyści oddali hołd muzykowi. Alexa Ray Joel również postanowiła wystąpić, czym sprawiła ogromną radość ojcu. - Był niesamowicie podekscytowany, gdy po raz pierwszy występował w Carnegie Hall w latach 70. Dlatego powrót po tylu latach, by zobaczyć wybitnych artystów i własną córkę składającą mu hołd, to dla niego ogromne przeżycie - przekazała.

Billy Joel jest wspierany przez rodzinę. Najstarsza córka zachęciła go pojawienia się na wydarzeniu

Warto zaznaczyć, że muzyk jest ojcem trzech córek. Najstarsza, 40-letnia Alexa Ray, pochodzi z jego związku z Christie Brinkley. Z obecną żoną, Alexis Roderick, Billy Joel doczekał się jeszcze dwóch dziewczynek, dziesięcioletniej Delli Rose i ośmioletniej Remy Anne. Alexa Ray zdradziła też, że to właśnie ona namówiła ojca, by pojawił się na uroczystości. - Powiedziałam: Tato, musisz tam być! To przecież Carnegie Hall. Wszyscy oddają ci hołd, a to niezwykła grupa artystów! - wspominała z uśmiechem córka muzyka.