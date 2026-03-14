Wybrano najgorsze filmy i role. Kto dostał Złote Maliny?

Złote Maliny przyznawane są najgorszym filmom. Często są one określane jako Anty-Oscarach. Pierwsze rozdanie nagród miało miejsce w 1981 roku. Od tego czasu co roku słabe produkcje są wyróżniane - podobnie jak role aktorskie. 14 marca wręczono statuetki, które wykonywane są ze sztucznego tworzywa malowanego na złoto. Warte są niecałe pięć dolarów. W tym roku najwięcej nagród zgarnął film "Wojna światów".

Najwięcej Złotych Malin w tym roku zgarnął film "Wojna światów". Produkcja zwyciężyła w pięciu kategoriach. Otrzymał statuetkę dla najgorszego filmu, aktora (tu wyróżniono Ice Cube'a), reżysera (Rich Lee), scenariusza. Produkcja została wybrana również jako najgorszy remake lub prequel. Złotą Malinę otrzymała za najgorszą aktorkę otrzymała Rebel Wilson za "Ślub w ogniu". Co ciekawe, najgorszym aktorem drugoplanowym zostało siedmiu sztucznych krasnoludków w "Śnieżce". Najgorszą aktorką drugoplanową została córka Sylvestra Stallone'a, Scarlet Rose Stallone, za rolę w filmie "Gunslingers".

Pozytywnym aspektem było wręczenie Redeemer Award. To nagroda dla osoby, która zdobyła Złote Maliny, ale ostatecznie rozwinęła się aktorsko. Podczas tegorocznego rozdania to wyróżnienie przypadło Kate Hudson za film "Song Sung Blue".

Już 15 marca odbędzie się rozdanie Oscarów, które uznawane są za najważniejsze nagrody w branży filmowej. W tym roku o zwycięstwo walczą takie obrazy jak: "Bugonia", "F1: Film", "Frankenstein", "Hamnet", "Wielki Marty", "Jedna bitwa po drugiej", "Wartość sentymentalna", "Grzesznicy", "Tajny agent" oraz "Sny o pociągach". Kto ma szansę zgarnąć statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego? O najważniejszą statuetkę walczą: Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan oraz Wagner Moura. Jeśli chodzi o aktorki, wśród nominowanych są: Jessie Buckley, Rose Byrne, wspomniana już Kate Hudson, Renate Reinsve oraz Emma Stone. Najwięcej nominacji, gdyż aż 16, otrzymał film "Grzesznicy".