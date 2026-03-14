Dowbor nagle porównał urodę Hajduk do Tomaszewskiej. "Jakoś wypiękni..."

"Dzień dobry TVN" powitało widzów w sobotni poranek w nieco odmienionym składzie prowadzących. Obok Macieja Dowbora, który na co dzień tworzy duet z Sandrą Hajduk-Popińską, na kanapie pojawiła się tym razem inna doświadczona dziennikarka. Ta zmiana nie obyła się bez komentarza ze strony Dowbora. Co przekazał na antenie TVN?

Maciej Dowbor w nowym duecie w "Dzień dobry TVN". Na powitanie padł nietypowy żart

Dziennikarz pojawił się na dachu studia, skąd przywitał widzów porannej śniadaniówki. U jego boku stanęła Małgorzata Tomaszewska, a ich pierwsza rozmowa od razu pokazała, że w programie nie zabraknie lekkiego humoru i drobnych przekomarzań. - Dzień dobry! Witamy was w "Dzień dobry TVN". Widać, że wiosna się zbliża, przyroda się odradza, wszystko dookoła pięknieje. Sandra Hajduk-Popińska też jakoś wypiękni... A nie przepraszam, to Małgorzata Tomaszewska, dzień dobry - przekazał Dowbor, co mogło niektórych zaskoczyć.

- Dzień dobry, Maciej Dowbor. Szanowni państwo czujemy już wiosnę. Chociaż wieje tutaj trochę - przekazała z kolei Tomaszewska, podtrzymując humorystyczny ton. - Trochę wieje. Ale jest naprawdę przyjemnie, miło - dodał dziennikarz. Co sądzicie o tej zmianie?

Maciej Dowbor zaskoczył z nową gospodynią. Oto reakcje widzów

Warto zaznaczyć, że Dowbor właśnie u boku Hajduk-Popińskiej stawiał pierwsze kroki w nowej stacji. Po 20 latach rozstał się z Polsatem i szybko zdobył sympatię widzów TVN. Razem z Hajduk-Popińską zaczął tworzyć rolki na Instagramie i pokazywali, jak dobrze dogadują się także poza ekranem. Jak na zmianę dziennikarki w tym duecie patrzą widzowie śniadaniówki? Pojawiły się mieszane opinie.

"Najlepsze wydanie zawsze z Gosią! Od razu dzień jest dobry", "Najlepsza pani prowadząca! Jak miło się ogląda", "Świetny duet oby częściej" - czytamy pochwały w komentarzach na Instagramie programu. Nie zabrakło również głosów od tych, którzy wolą oglądać Hajduk-Popińską. "O nie! Gdzie Sandra? Sandra wracaj do nas i Macieja", "A gdzie pani Sandra? Panią Tomaszewska wolę w terenie", "Niestety to nie moja ulubiona para" - piszą inni.