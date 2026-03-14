Dowbor nagle porównał urodę Hajduk do Tomaszewskiej. "Jakoś wypiękni..."

"Dzień dobry TVN" powitało widzów w sobotni poranek w nieco odmienionym składzie prowadzących. Obok Macieja Dowbora, który na co dzień tworzy duet z Sandrą Hajduk-Popińską, na kanapie pojawiła się tym razem inna doświadczona dziennikarka. Ta zmiana nie obyła się bez komentarza ze strony Dowbora. Co przekazał na antenie TVN?
Dziennikarz pojawił się na dachu studia, skąd przywitał widzów porannej śniadaniówki. U jego boku stanęła Małgorzata Tomaszewska, a ich pierwsza rozmowa od razu pokazała, że w programie nie zabraknie lekkiego humoru i drobnych przekomarzań. - Dzień dobry! Witamy was w "Dzień dobry TVN". Widać, że wiosna się zbliża, przyroda się odradza, wszystko dookoła pięknieje. Sandra Hajduk-Popińska też jakoś wypiękni... A nie przepraszam, to Małgorzata Tomaszewska, dzień dobry - przekazał Dowbor, co mogło niektórych zaskoczyć.
- Dzień dobry, Maciej Dowbor. Szanowni państwo czujemy już wiosnę. Chociaż wieje tutaj trochę - przekazała z kolei Tomaszewska, podtrzymując humorystyczny ton. - Trochę wieje. Ale jest naprawdę przyjemnie, miło - dodał dziennikarz. Co sądzicie o tej zmianie?
Warto zaznaczyć, że Dowbor właśnie u boku Hajduk-Popińskiej stawiał pierwsze kroki w nowej stacji. Po 20 latach rozstał się z Polsatem i szybko zdobył sympatię widzów TVN. Razem z Hajduk-Popińską zaczął tworzyć rolki na Instagramie i pokazywali, jak dobrze dogadują się także poza ekranem. Jak na zmianę dziennikarki w tym duecie patrzą widzowie śniadaniówki? Pojawiły się mieszane opinie.
"Najlepsze wydanie zawsze z Gosią! Od razu dzień jest dobry", "Najlepsza pani prowadząca! Jak miło się ogląda", "Świetny duet oby częściej" - czytamy pochwały w komentarzach na Instagramie programu. Nie zabrakło również głosów od tych, którzy wolą oglądać Hajduk-Popińską. "O nie! Gdzie Sandra? Sandra wracaj do nas i Macieja", "A gdzie pani Sandra? Panią Tomaszewska wolę w terenie", "Niestety to nie moja ulubiona para" - piszą inni.