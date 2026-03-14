Nie żyje Magdalena Majtyka. Aktorka przez kilka dni była uznawana za zaginioną. Ostatni raz widziano ją w środę 4 marca wieczorem na południu Wrocławia, a informację o jej zaginięciu wcześniej przekazał jej mąż, publikując apel w mediach społecznościowych. Jak poinformowała "Wyborcza", 6 marca policja potwierdziła odnalezienie ciała 41-letniej artystki w lesie w miejscowości Biskupice Oławskie. Wcześniej w tej samej okolicy natrafiono na porzucony samochód. Wiadomość nadal jest ogromnie bolesna dla bliskich i fanów aktorki. Jej szwagier zabrał głos w "Uwadze!".

Szwagier Magdaleny Majtyki zabrał głos. Opublikowano materiał w "Uwadze!"

W programie "Uwaga!" wyemitowano reportaż poświęcony Magdalenie Majtyce, w którym bliscy oraz osoby współpracujące z aktorką wspominały ją z ogromnym wzruszeniem i ciepłem. W materiale głos zabrał także jej szwagier. Opowiedział, jak rodzina próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości po dramatycznych wydarzeniach. - Cała rodzina moja siostra, moja mama, mama Magdy, siostra Magdy, jej mąż, mamy rozpisane zadania, kanały komunikacji. Każdy robi wszystko, żeby przede wszystkim mój brat i jego córka byli zaopiekowani - powiedział.

Dodał, że mógł wraz z rodziną liczyć na wsparcie ze strony ludzi. - Spotkało nas tyle ciepła i tyle dobra od ludzi, że to nam daje energię. Poczucie, że może ten świat jeszcze nie oszalał i że jednak z tej tragedii, że powstanie coś dobrego - wyznał.

Magdalena Majtyka została wspomniana w "Dzień dobry TVN". To powiedziano

Materiał "Uwagi!" został zapowiedziany w "Dzień dobry TVN". Prowadzący powiedzieli, że sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów. Marcin Prokop dostrzegł powagę sytuacji i trudny moment dla bliskich zmarłej. - Magdalena Majtyka to aktorka, która niedawno została znaleziona w pobliżu swojego samochodu, pozbawiona życia. Sprawa bardzo tajemnicza, z której niestety zrobiono niepotrzebną sensację, podczas gdy rodzina potrzebuje chwili spokoju, ukojenia i wsparcia, żeby przeżyć tę żałobę - stwierdził prezenter w programie. Dziennikarz powiedział wprost, że chce oddać jej hołd. Zajmiemy się tym tematem, ale przede wszystkim rozmawiając, kim była ta osoba, jaką była postacią, jaką była aktorką. Chcemy wspomnieć jej pracę, jej dzieło, a nie dyskutować o sensacji jej odejścia - dodał Prokop.