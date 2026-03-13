Burza po przemówieniu Melanii Trump. Nazwała siebie "wizjonerką"

Melania Trump ma za sobą bardzo intensywny czas. W styczniu odbyła się oficjalna premiera filmu o jej życiu. Pierwsza dama bardzo zaangażowała się w projekt. W ciągu kilku dni od premiery zarobił kwotę siedmiu milionów dolarów. W nowym przemówieniu z okazji Miesiąca Historii Kobiet Melania Trump wspomniała o filmie, a jej słowa wywołały burzę.

Zobacz wideo Tak Trump ocenił wojnę w Iranie. Wiadomo, co chce osiągnąć

Przemówienie Melanii Trump o kobietach. "Sukces nie przychodzi z dnia na dzień"

Podczas przemówienia Trump podkreśliła rolę kobiet w kształtowaniu przyszłości Stanów Zjednoczonych. -Wartości kultywowane w naszych społecznościach kształtują głos i wizję naszego następnego pokolenia. (...) W całym kraju kobiety znajdują dziś wyjątkowe sposoby na pogodzenie ambicji zawodowych z życiem rodzinnym. Wszyscy znamy te niesamowite kobiety. Dominują one na amerykańskim rynku pracy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - wspomniała pierwsza dama.

Melania Trump odniosła się do własnych doświadczeń. - Jako wizjonerka wiem, że sukces nie przychodzi z dnia na dzień, ale nabiera kształtu po długim i czasem trudnym procesie - mówiła. Wspomniała o najważniejszych rolach w swoim życiu. - Dbałość o szczegóły, napięte harmonogramy i wielozadaniowość to codzienność w dążeniu do sukcesu. Ta zasada rezonuje we wszystkich moich rolach: jako matki, humanistki, filantropki i przedsiębiorczyni - dodała pierwsza dama w przemówieniu.

Melania Trump krytykowana za swoje słowa. Lawina komentarzy

W mediach społecznościowych pojawiło się sporo komentarzy na temat wystąpienia pierwszej damy. Wiele osób rozpisywało się o znajomości jej męża z Jeffreyem Epsteinem i wyśmiewało jej słowa o byciu "wizjonerką". "I ona mówi to wszystko po aktach Epsteina", "Nigdy wcześniej nie słyszałem tylu banalnych zdań tak połączonych razem", "A co ona takiego dokonała w swoim życiu?", "Okropne kłamstwa", "Jakie rzeczy zrobiła dla kobiet?", "Trudno się tego słucha" - czytamy na instagramowym profilu Melanii Trump. A co wy sądzicie o słowach pierwszej damy USA? Dajcie znać w sondzie na dole strony.