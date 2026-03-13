Grażyna Szapołowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, znana z ról w produkcjach takich jak "Pan Tadeusz", "Krótki film o miłości" czy "Wielki Szu". W rozmowie z dziennikarzem portalu Plejada artystka poruszyła wątek duchowości. Przyznała, że wierzy w istnienie anioła stróża, który nad nią czuwa, a także wspomniała o swojej wierze w reinkarnację.

Grażynie Szapołowskiej temat reinkarnacji nie jest obcy. Jest w ostatnim wcieleniu?

Grażyna Szapołowska wyznała Plejadzie, że wierzy w reinkarnację. Przekazała również szokujące szczegóły. Jej zdaniem jest obecnie w ostatnim wcieleniu. - Jestem obecnie w swoim dziesiątym wcieleniu, ostatnim. Potem przechodzę do nirwany. W jednym z wcieleń na pewno żyłam w Syrii, w Damaszku. Pamiętam, jak kręciłam tam film "Zagon" z rosyjską ekipą. Chodziłam po wydrążonych w skałach przejściach i czułam się, jakbym znała te miejsca. Późnej pojechaliśmy do Palmyry - opowiadała aktorka.

Grażyna Szapołowska dodała również, że miała nietypową sytuację. W pewnym momencie poczuła, jakby dobrze znała pewien fakt, którego nie miała prawa znać. - W pewnym momencie powiedziałam, że jestem pewna, że obok nas, w podziemiach coś jest. Człowiek, który nas oprowadzał, był w szoku. Zapytał, skąd to wiem. Okazało się, że znajduje się tam jeden z najpiękniejszych podziemnych hoteli na świecie. Nie miałam prawa tego wiedzieć, a jednak wiedziałam. Zupełnie tak, jakbym kiedyś tam była - wyznała. Co sądzicie?

Grażyna Szapołowska twierdzi, że ma anioła stróża. To powiedziała

Grażyna Szapołowska w wywiadzie z Plejadą przyznała, że w życiu doświadczyła wiele metafizycznych sytuacji. - Ciągle mi się one przytrafiają. Cały czas na przykład mam poczucie, że ktoś ze mną jest. Gdy odwracam głowę, widzę tylko jego cień. Niby nikogo nie ma, ale ja jednak jestem pewna, że ktoś właśnie obok otulił mnie swym cieniem. Wierzę, że to mój anioł stróż - wyznała.

- On nie tylko mnie chroni, ale też pozwala mi wybrać własną drogę. Bo są ludzie, którzy mają z góry wytyczoną drogę, ale są też tacy, którzy sami ją sobie wytyczają. Ja należę do tych drugich - skwitowała.