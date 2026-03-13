Foremniak wkrótce skończy 60 lat. "Już do tego horyzontu płynę"

Małgorzata Foremniak to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Widzowie doskonale znają ją z produkcji: "Na dobre i na złe", "I kto tu rządzi?" oraz "Komisarz Alex". Przez lata występowała także w programie "Mam talent!", gdzie oceniała uczestników. W styczniu Małgorzata Foremniak skończyła 59 lat i już myśli o przyszłości oraz kolejnych urodzinach.

Małgorzata Foremniak wprost o wieku. "Ja nawet przyspieszam tę szóstkę"

Małgorzata Foremniak udzieliła ostatnio wywiadu dla Wirtualnej Polski. Dziennikarz Filip Borowiak zapytał aktorkę o jej wiek. - Czy ty trochę boisz się lekko tej szóstki z przodu? - padło. Foremniak przyznała, że nie ma obaw i nie czuje się na swój wiek. - A w życiu, przecież ja nawet przyspieszam tę szóstkę. (...) Szybko łódką przejadę i już będzie brama pod tytułem "60". Powiem ci, że ja w ogóle nie czuję, że mam te 60 lat. Powiedzmy, że już, bo w sumie już żyję na koszt sześćdziesiątki - powiedziała. Aktorka wspomniała także o swoim bagażu doświadczeń, z którego "wspaniale się korzysta". Porównała go do spiżarni wypełnionej słoikami z różnymi etykietami.

Małgorzata Foremniak wspomniała o rodzicach. "Uświadomiłam sobie..."

W dalszej części rozmowy Małgorzata Foremniak podzieliła się swoją refleksją o przemijaniu. Aktorka zdaje sobie sprawę z faktu, że czas nie stoi w miejscu. - Gdzieś tam czas, który mamy przeznaczony, ma jakiś swój koniec. Muszę powiedzieć, że dopiero niedawno bardzo się u mnie pozmieniało myślenie o tym, że życie, które jeszcze przede mną jest na horyzoncie, to ta granica już się nie będzie przesuwać. Ja już widzę horyzont i już do tego horyzontu płynę. On już się nie przesuwa - powiedziała w wywiadzie.

Foremniak nie uważa przemijania za temat tabu. Do przemyśleń skłoniła ją śmierć rodziców. - Kiedy jesteś młody, płyniesz przez życie z wiatrem w żaglach i masz wrażenie, że horyzont cały czas się przesuwa. A teraz on się już nie przesuwa. Uświadomiłam sobie, że to jest linia stała, niezmienna, kiedy odeszli moi rodzice - skwitowała.