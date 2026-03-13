Paulina Smaszcz pojawiła się w podcaście prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. W rozmowie, w której uczestniczył także Marcin Hakiel, nie zabrakło odniesień do głośnych wydarzeń z ich życia prywatnego. Naturalnie omówiono kwestię konfliktu z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Była żona dziennikarza nie kryje rozczarowania.

Paulina Smaszcz zabrała głos po podcaście. "Nie ma już rzetelnego dziennikarstwa"

Z nagrania na Instagramie dowiadujemy się, że kobieta-petarda chciała promować w rozmowie książkę "Jak kochać i pracować, by nie zwariować?", a nie wracać do ciężkich wątków z jej sfery prywatnej. - Najsmutniejsze dla mnie było to, że przyszłam tam z powodu książki i ani Kuba, ani Kędzior nawet tej książki nie przejrzeli. Zawsze myślałam, że Kuba i Kędzior to są dziennikarze. I to znowu potwierdza moją teorię, że nie ma już rzetelnego dziennikarstwa. Dla mnie chyba największym rozczarowaniem było to, że w ogóle nie zapoznali się z tą książką. Przykre jest to, że zależy im wyłącznie na kasie, a nie na ludziach. I kocham Kędziora sto lat, Kubę po prostu uwielbiam, ale pokazali się z tej strony, z której nie chciałabym ich znać - przekazała zawiedziona Smaszcz w udostępnionym fragmencie rozmowy z Agnieszką Polą Czartoryską.

Piotr Kędzierski w rozmowie z Plejadą podkreślił, że w tym wywiadzie było oczywiste, iż pojawią się także wątki prywatne. W końcu do odcinka zaproszono nie tylko Smaszcz, ale i Marcina Hakiela, który chętnie i otwarcie mówił o byłej żonie.

Paulina Smaszcz stworzyła książkę o relacjach. Nie zabrakło wypowiedzi mężczyzn

Ekspertka od komunikacji i mentorka w najnowszej książce pokazała damską i męską perspektywę, zapraszając do jej tworzenia ekspertów z różnych dziedzin. W swojej książce Paulina Smaszcz pokazuje, jak po życiowych zawirowaniach i utracie zaufania można spróbować odbudować relację między partnerami. To wskazówki dla osób szukających spokoju i balansu w relacjach. Smaszcz zwraca w książce uwagę na komunikację między partnerami z szacunkiem, akceptacją i troską.