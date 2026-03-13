Mariusz Komenda wspomina 2019 rok jako przełomowy - wziął udział w "MasterChefie", gdzie dotarł do pólfinału. Widzowie mogli zobaczyć go w programie także później — w kolejnej edycji pojawił się jako gość specjalny i juror podczas jednej z konkurencji. Dziś prowadzi restaurację Sztuka Restaurant w Środzie Śląskiej. Wiemy, że ma poważne problemy ze zdrowiem, o których opowiedział na Facebooku.
Na Facebooku uczestnika pojawił się zaskakujący wpis. Pokazał zdjęcie ze szpitalnego łóżka, które opatrzył szczerym wyznaniem. "Jeszcze kilka miesięcy temu wszystko wyglądało całkiem normalnie" - zaznaczył na początku Komenda. "Aż przyszedł początek stycznia 2026 roku i usłyszałem diagnozę, która brzmi jak bardzo kiepski tytuł filmu science-fiction: złośliwy guz mózgu — glejak. I tak, dokładnie od tego momentu zaczął się najtrudniejszy rozdział mojego życia. W bardzo krótkim czasie przeszedłem dwie skomplikowane operacje głowy" - przekazał. Wspomniał, że podczas pierwszej operacji lekarze wycięli glejaka. Podczas drugiej z kolei konieczne było usunięcie kości czaszki.
Aktualnie Komenda rehabilituje się i czeka na kolejne badania. Podziękował w dalszej części wpisu za wsparcie od fanów. "Wasza reakcja przerosła absolutnie wszystko, czego się spodziewałem. Wsparcie, wiadomości, rozmowy, historie ludzi, którzy przechodzą podobną drogę — to naprawdę pomaga każdego dnia" - napisał. Przy okazji wystosował apel do odbiorców. "Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że publiczna informacja oznacza też różne opinie i komentarze. Dlatego mam jedną ogromną prośbę: Jeśli ktoś nie jest pewien informacji o moim stanie zdrowia — proszę, zostawcie domysły na boku. Z przyjemnością odpowiem prywatnie na wiadomość, telefon czy komunikator i opowiem, jak sytuacja wygląda naprawdę" - napisał. Jego dokumentacja medyczna jest dostępna na stronach zbiórek.
Obszerny wpis Mariusza Komendy spowodował poruszenie w komentarzach. Widać, że może liczyć na wsparcie internautów. Napisał pod koniec, że marzy o tym, aby oznajmić im, że jest zdrowy. "Ten post napiszesz już bardzo niedługo, jesteś bardzo dzielny, ty i twoja rodzina potrzebujecie teraz wsparcia. Trzymam kciuki Mario, będzie dobrze, musi być", "Mariusz, wszystko będzie dobrze, trzymaj się!", "Życzę dużo zdrowia" - czytamy wpisy użytkowników Facebooka.