Mariusz Komenda wspomina 2019 rok jako przełomowy - wziął udział w "MasterChefie", gdzie dotarł do pólfinału. Widzowie mogli zobaczyć go w programie także później — w kolejnej edycji pojawił się jako gość specjalny i juror podczas jednej z konkurencji. Dziś prowadzi restaurację Sztuka Restaurant w Środzie Śląskiej. Wiemy, że ma poważne problemy ze zdrowiem, o których opowiedział na Facebooku.

"MasterChef". Półfinalista programu przekazał dramatyczną diagnozę

Na Facebooku uczestnika pojawił się zaskakujący wpis. Pokazał zdjęcie ze szpitalnego łóżka, które opatrzył szczerym wyznaniem. "Jeszcze kilka miesięcy temu wszystko wyglądało całkiem normalnie" - zaznaczył na początku Komenda. "Aż przyszedł początek stycznia 2026 roku i usłyszałem diagnozę, która brzmi jak bardzo kiepski tytuł filmu science-fiction: złośliwy guz mózgu — glejak. I tak, dokładnie od tego momentu zaczął się najtrudniejszy rozdział mojego życia. W bardzo krótkim czasie przeszedłem dwie skomplikowane operacje głowy" - przekazał. Wspomniał, że podczas pierwszej operacji lekarze wycięli glejaka. Podczas drugiej z kolei konieczne było usunięcie kości czaszki.

Aktualnie Komenda rehabilituje się i czeka na kolejne badania. Podziękował w dalszej części wpisu za wsparcie od fanów. "Wasza reakcja przerosła absolutnie wszystko, czego się spodziewałem. Wsparcie, wiadomości, rozmowy, historie ludzi, którzy przechodzą podobną drogę — to naprawdę pomaga każdego dnia" - napisał. Przy okazji wystosował apel do odbiorców. "Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że publiczna informacja oznacza też różne opinie i komentarze. Dlatego mam jedną ogromną prośbę: Jeśli ktoś nie jest pewien informacji o moim stanie zdrowia — proszę, zostawcie domysły na boku. Z przyjemnością odpowiem prywatnie na wiadomość, telefon czy komunikator i opowiem, jak sytuacja wygląda naprawdę" - napisał. Jego dokumentacja medyczna jest dostępna na stronach zbiórek.

"MasterChef". Odbiorcy przesyłają wsparcie dla uczestnika

Obszerny wpis Mariusza Komendy spowodował poruszenie w komentarzach. Widać, że może liczyć na wsparcie internautów. Napisał pod koniec, że marzy o tym, aby oznajmić im, że jest zdrowy. "Ten post napiszesz już bardzo niedługo, jesteś bardzo dzielny, ty i twoja rodzina potrzebujecie teraz wsparcia. Trzymam kciuki Mario, będzie dobrze, musi być", "Mariusz, wszystko będzie dobrze, trzymaj się!", "Życzę dużo zdrowia" - czytamy wpisy użytkowników Facebooka.