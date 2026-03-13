Magda Gessler słynie z prowadzenia "Kuchennych rewolucji", gdzie zmienia oblicza restauracji. Sama jest właścicielką kilku lokali, które znane są z nie tylko z dobrej kuchni, ale stosunkowo wysokich cen. Już niedługo zasiądziemy do wspólnych posiłków ze względu na zbliżającą się Wielkanoc. Dla tych, którym nie w smak gotowanie, znana restauratorka przygotowała specjalną ofertę cateringową. Poznaliśmy ceny dań oferowanych przez Gessler. Trzymajcie się za portfele i usiądźcie. Za przysmaki od gwiazdy z restauracji "U Fukiera" trzeba sporo zapłacić.

Tyle zapłacicie za catering wielkanocny Magdy Gessler. Ceny powalają

Oferta w cateringu wielkanocnym Gessler oczywiście nie należy do tanich. Jeśli chce się z niej skorzystać, trzeba mieć gruby portfel. Na naszych stołach może pojawić się pół kilograma kiełbasy wiejskiej, której cena to 39 zł. Biała kiełbasa to wydatek rzędu 43 zł. Jeśli wolimy rybę, do wyboru jest 300 g śledzi za ok. 58 zł. Za gołąbki cielęce lub bigos na winie (900 ml) należy zapłacić 89 zł. Jeśli chcemy zjeść żur, a dokładnie 900 ml tej zupy, wydamy 79 zł. Nieco taniej wypada barszcz biały, gdyż jego cena to 69 zł.

To jednak nie jest koniec listy. Sporym wydatkiem może okazać się kaczka pieczona, gdyż za całą tuszę zapłacić trzeba 197 zł. Tańszą opcją jest kurczak pieczony - 139 zł. Nie trzeba martwić się również o desery. W menu znajduje się mazurek z białą czekoladą i kardamonem, a jego cena to 79 zł. Miłośnicy klasycznej baby drożdżowej z bakaliami również będą zadowoleni. Za ponad kilogram tego ciasta zapłacą 91 zł. Beza migdałowa z kremem jest w cenie 139 zł.

Za pączka Magdy Gessler trzeba było słono zapłacić. Było warto?

W tłusty czwartek emocje wzbudzają ceny pączków w lokalu Magdy Gessler, który prowadzi z córką Larą. W tym roku za ten przysmak z różą trzeba było zapłacić 25 zł. Za test zabrał się influencer, Kuba Gromalski. - Powiem wam, że obiektywnie to jest bardzo, bardzo dobry pączek. Mnie on smakuje, jak takie pączki, które jadło się za dzieciaka, jak chodziłem do podstawówki - przyznał, dodając, że nadzienie jest bardzo smaczne. - Podsumowując: czy te pączki były genialne - tak. Ale czy były warte 25 zł? Myślę, że znajdziecie podobne pączki w jakichś rzemieślniczych piekarniach w okolicach swojego domu - ocenił szczerze.