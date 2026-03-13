Elton John w lipcu 2024 r. przeszedł poważną infekcję oka, która doprowadziła do całkowitej utraty wzroku w prawym oku i znacznego pogorszenia widzenia w lewym. Z tego powodu artysta ma obecnie trudności z wykonywaniem wielu codziennych czynności. Jego ukochany, David Furnish zabrał głos i podkreślił, że muzyk koncentruje się przede wszystkim na życiu rodzinnym i spędzaniu czasu w domu z bliskimi, szczególnie z synami - Zacharym i Elijahem. "W trakcie lata zmagałem się z poważną infekcją oka, która niestety pozostawiła z ograniczonym widzeniem w tylko jednym oku. Leczę się, ale to bardzo powolny proces i zajmie trochę czasu, zanim widzenie powróci do chorego oka" - mówił sam gwiazdor.

Elton John ledwo widzi na jedno oko i ma inne problemy zdrowotne. Jego ukochany zabrał głos

W rozmowie z magazynem "Variety" David Furnish zaznaczył, że mimo trudności zdrowotnych Elton John czuje się dobrze i stara się wykonywać codzienne czynności. Artysta mimo wszystko zrezygnował z koncertowania, aby więcej czasu poświęcić rodzinie. W listopadzie 2024 r. gwiazdor podkreślał, że ostatnie miesiące były dla niego bardzo wymagające.

Przez 15 miesięcy nie mógł samodzielnie czytać ani oglądać. Podczas premiery dokumentu "Elton John: Never Too Late" w październiku 2024 r. wspominał także o licznych operacjach, które przeszedł w ciągu życia, podkreślając, że usunięto mu m.in. migdałki, wyrostek robaczkowy, prostatę, a także prawe biodro i oba kolana. "Nie mam prawego biodra ani lewego kolana, ani prawego kolana. Tak naprawdę została mi tylko lewa część biodra" - mówił Elton John podczas premiery filmu. Mąż muzyka bardzo w niego wierzy i widzi jego determinację w walce o zdrowie.

Walczy dalej. Jest zajęty i idzie naprzód. Jest szczęśliwy, będąc w domu z naszymi synami

- przekazał Furnish.

David Furnish widzi zielone światło w tunelu

Choć sytuacja zdrowotna Eltona Johna nie jest łatwa, jego partner ma nadzieję na jego wyzdrowienie w najbliższej przyszłości. "Muszę się tylko uzbroić w cierpliwość, licząc, że pewnego dnia nauka mi w tym pomoże" - przekazał. Apeluje do fanów męża o to, aby starali się zachować stoicki spokój. Jak wiemy, słuchacze tęsknią za koncertami i twórczością Eltona Johna na żywo.