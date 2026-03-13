Tadeusz Chudecki ma na swoim koncie mnóstwo ról teatralnych, serialowych i filmowych. Można go było zobaczyć w takich produkcjach, jak "M jak miłość", "Daleko od noszy", "39 i pół", "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz", "Miasto 44" czy nawet "Klan". Z kolei z zamiłowania Tadeusz Chudecki jest podróżnikiem. Odwiedził już 153 kraje na wszystkich kontynentach, a jeżdżąc po Polsce, w szkołach, domach kultury czy remizach organizuje spotkania z cyklu "Podróże z Chudeckim". Jest też autorem kilku podróżniczych książek.Teraz ujawnił, jaki ma patent na tanie loty.

Tadeusz Chudecki zdradził patent na tanie loty. Dzięki temu zwiedził już 153 kraje

Tadeusz Chudecki był gościem "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedział o swojej pasji do podróżowania. Okazuje się, że każda okazja jest dla niego dobra, by ruszyć w drogę. - Kalendarz mój to jest najwspanialsza lektura. Uwielbiam go czytać przed zaśnięciem, ponieważ tam jest napisane tak: Warszawa, Warszawa, Kalisz, Konin, Rio de Janeiro, Acapulco. I tak naprawdę ja bardzo często jak jeżdżę, a mam dwa takie spektakle, które się świetnie sprzedają, to na przykład jestem gdzieś w Lesznie czy we Wrocławiu i nie wracam samochodem z ekipą teatralną, tylko wsiadam i lecę na przykład do Lizbony. I zanim koledzy dojadą tym autobusem, to ja sobie skoczę już do Lizbony i po dwóch dniach bezpośrednio do Warszawy. I tak wygląda moje życie - wyjaśnił.

Dzięki dużemu doświadczeniu aktor już wie, w jaki sposób nie wydawać majątku na bilety samolotowe. - Nie sztuka pojechać gdzieś za duże pieniądze. Ostatnio odkryłem linie lotnicze, które w ostatniej chwili, kiedy mają niesprzedane bilety, sprzedają je znacznie taniej - wyznał.

W rozmowie Tadeusz Chudecki zdradził też, jakie są jego ulubione miejsca na świecie. Okazuje się, że to Alaska i Mongolia, a następnie Włochy i grecka wyspa Chania. Marzy za to o podróży do Afryki. Docenia jednak również Polskę. - Ja uwielbiam Suwalszczyznę, ale uwielbiam też Kazimierz nad Wisłą. I jak mam taki dzień deszczowy albo jakiś jeden, ponieważ to w jeden dzień można wyskoczyć - podkreślił.

Tadeusz Chudecki o żonie. Jak znosi jego podróżowanie?

Okazuje się, że aktor ma bardzo wyrozumiałą żonę, która toleruje jego podróżowanie po świecie. - Współczuję czasami mojej żonie, że ona to toleruje, ale ona wie, że ja muszę po prostu. Kocham swój dom, ale muszę z niego uciec od czasu do czasu i to mi daje wielką, wielką radość - powiedział Tadeusz Chudecki. Obecnie aktor związany jest z Justyną, która jest jego żoną od 2014 roku. Wcześniej jego żoną była Luiza, z pochodzenia Włoszka, która zmarła w 2007 roku.