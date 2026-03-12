Pod koniec ubiegłego roku media obiegły niepokojące wieści na temat zdrowia Kazika Staszewskiego. Lider zespołu trafił do szpitala z poważnymi komplikacjami po zabiegu usunięcia wyrostka. "Moje obecne dolegliwości wyniknęły z zaniedbania, jakie poczyniłem, a nie z powodu nieprawidłowo wykonanego zabiegu" - zaznaczył. Sytuacja była naprawdę poważna. Przez pewien czas Kazik nie odzywał się do swoich fanów. 11 lutego w sieci pojawiło się zdjęcie, które uspokoiło miłośników jego muzyki. Kazik zapozował na nim z Muńkiem Staszczykiem. Wiele osób zastanawia się, kiedy piosenkarz wróci na scenę. Wygląda na to, że wydarzy się to już niedługo!
Jak ustalił "Fakt", Kazik wraz z Kultem najprawdopodobniej zagrają pierwszy koncert już 22 maja. "Podczas rozmowy z osobą kontaktową z Fabryki Lloyda [w Bydgoszczy - przyp. red] potwierdzono ważną kwestię" - czytamy na stronie tabloidu. "Koncert się odbędzie, nasz jest pierwszy po tych wszystkich odwołanych, więc to jest wszystko potwierdzone" - dowiedzieli się dziennikarze. Nie da się ukryć, że fani zespołu z niecierpliwością czekają na powrót Kazika. Pod postami, które zamieszczane są na profilu Kultu, pojawia się mnóstwo komentarzy z pytaniami o jego stan zdrowia. "Jak tam Kazik? Dajcie jakieś info!", "Co tam z Kaziczkiem się dzieje?" - piszą co jakiś czas internauci.
Niedawno Kazik podzielił się ze swoimi fanami nietypowym wyznaniem. - Chciałem oznajmić, że właśnie w dniu dzisiejszym, po 61 latach życia, przestałem być warszawiakiem, czy warszawianinem, czy jak to się mówi - przekazał. W sieci zawrzało. Wiele osób dopytywało muzyka, o co chodzi. "Ubolewam, wielka szkoda dla warszawskiej społeczności, taka strata. Co się stało?" "Możesz sprecyzować?" - pisali. Okazało się, że Kazik po prostu wyprowadził się ze stolicy. - Pewne sprostowanie wczorajszej wypowiedzi. Przecież Polakiem i warszawiakiem będę do końca życia, natomiast od wczoraj, po raz pierwszy w życiu, nie mieszkam w Warszawie - tłumaczył.