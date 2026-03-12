6 marca w mediach pojawiła się wiadomość o śmierci Magdaleny Majtyki. Wcześniej policja informowała o poszukiwaniach aktorki, która występowała m.in. w serialu "Na Wspólnej". Ciało Majtyki zostało znalezione w lesie we wsi Biskupice Oławskie, a niedaleko zauważono jej samochód. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie pozwoliły ustalić przyczyny śmierci aktorki. - Na podstawie sekcji zwłok biegli nie stwierdzili obrażeń ciała, które tłumaczyłyby zgon, co oznacza, iż muszą zostać przeprowadzone dalsze badania histologiczne i toksykologiczne - przekazał 9 marca Damian Pownuk z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabryczna. O śmierci aktorki zrobiło się głośno na całym świecie.

Magdalena Majtyka nie żyje. To przekazują zagraniczne media

Tajemniczą śmierć aktorki opisano m.in. w brytyjskim tabloidzie "Daily Star". "Popularna gwiazda telewizyjna została znaleziona martwa w lesie, niedaleko rozbitego samochodu - kilka dni po swoim zniknięciu" - czytamy. O Majtyce wspomniano także na stronie express.co.uk. Poruszono wątek działania służb. "Uważa się, że funkcjonariusze zbagatelizowali obrażenia odniesione w wypadku jako przyczynę śmierci. (...) Władze wykluczyły już obrażenia odniesione w wypadku jako przyczynę śmierci. To tylko pogłębiło tajemnicę otaczającą jej ostatnie chwile. Śledczy poinformowali opinię publiczną, że na razie nie ma dowodów na udział osób trzecich" - przekazano.

Szwagier Magdaleny Majtyki zabrał głos. "Jest to bardzo trudna sytuacja dla mojego brata"

Szwagier Magdaleny Majtyki udzielił krótkiego wywiadu dla Wirtualnych Mediów. Mężczyzna przyznał, że bliscy aktorki mierzą się z bardzo trudnymi chwilami i nie mają zamiaru komentować całej sprawy. "Jest to bardzo trudna sytuacja dla mojego brata. (...) W tej chwili jesteśmy skupieni na opiece. (...) Przygotowujemy się do pogrzebu. Nikt z rodziny nie będzie komentować sprawy" - przekazał i wspomniał o śledztwie. "Wszystko idzie swoim torem i będziemy czekać na więcej informacji, i dalszy rozwój sprawy" - przekazał portalowi.