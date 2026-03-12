W 2025 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście wpłynął akt oskarżenia wobec Bogusława Lindy i Magdaleny Cieleckiej. Sprawa dotyczy rzekomej reklamy alkoholu w mediach społecznościowych. Pierwsza rozprawa odbyła się w lutym 2026 roku. - Dzisiaj mam większą wiedzę na ten temat. Nie rozróżniałam reklamy piwa od reklamy drinka, której ja stałam się częścią. (...) Pomyślałam sobie, że jest to jakiś lifestyle, który mogę pokazać, w którym mogę być wiarygodna, który mi się proponuje - miała mówić na sali rozpraw Magdalena Cielecka. - Wiedziałam, że klient będzie używał tych materiałów po mojej akceptacji, ale nie miałam wiedzy, gdzie, jak i w jakiej częstotliwości będą publikowane - tak miała tłumaczyć sytuację aktorka. 12 marca odbyła się kolejna rozprawa.

Magdalena Cielecka i Bogusław Linda nie przybyli do sądu. "Strony ponownie spotkają się 15 kwietnia"

Jak informuje "Fakt", 12 marca Magdalena Cielecka i Bogusław Linda nie pojawili się na kolejnej rozprawie w sądzie. "Reprezentowali ich jedynie prawnicy. W sali rozpraw nie było również świadków, których zeznania mogły rzucić nowe światło na sprawę. Sąd wyznaczył już kolejny termin rozprawy. Strony ponownie spotkają się 15 kwietnia, kiedy planowane jest przesłuchanie świadków i dalsze procedowanie sprawy" - czytamy. Tabloid rozmawiał z prawnikiem Bogusława Lindy, który miał przekazać, że oskarżeni nie musieli pojawić się na rozprawie.

Nowe informacje o świadkach ws. Magdaleny Cieleckiej i Bogusława Lindy. Sąd miał podjąć decyzję

Tabloid opisał także sprawę świadków, którzy nie pojawili się w sądzie. "Jeden ze świadków przedstawił dokumenty potwierdzające, że nie mógł stawić się na rozprawie z ważnych powodów" - czytamy. Ponoć druga osoba nie wytłumaczyła swojej nieobecności. "Kobieta nie dostarczyła żadnego usprawiedliwienia swojej nieobecności. W związku z tym sąd zdecydował, że na kolejną rozprawę może zostać doprowadzona przez policję" - przekazuje "Fakt". Przypomnijmy, że Cielecka opowiedziała o reklamie alkoholu w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.