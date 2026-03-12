10 marca król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia przybyli do Polski, gdzie zostali powitani przez polską parę prezydencką podczas ceremonii na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Nie obyło się bez uroczystego obiadu. Menu, które zaserwowali Nawroccy, znajdziecie tutaj: Nawroccy podjęli szwedzką parę królewską na obiedzie. Co podano do jedzenia? Wyciekło menu. Szwedzka para królewska pochwaliła się zdjęciami z wizyty na Instagramie, czym zachwyciła swoich rodaków.

Szwedzi zobaczyli zdjęcia z wizyty pary królewskiej w Polsce. Komentarze mówią wszystko

Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia mogli liczyć nie tylko na poczęstunek. Pierwsza dama zabrała małżonkę monarchy na zwiedzanie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Król miał okazję rozmawiać z Karolem Nawrockim i polską delegacją na temat współpracy krajów. Szwedzka para zorganizowała również przyjęcie dla polskiego prezydenta. Tu dowiecie się więcej: Szwedzka para królewska wydała kolację na cześć Nawrockich. W menu pieczony renifer i nie tylko.

Para królewska pochwalili się kolacją na cześć Nawrockich na oficjalnym Instagramie. "Król i Królowa zorganizowali wczoraj wieczorem kolację dla pary prezydenckiej Polski oraz dużej liczby zaproszonych polskich gości w Zamku Królewskim w Warszawie" - przekazano. Pod wpisem od razu zaroiło się od komentarzy. Szwedzi nie kryli zachwytu nad zdjęciami z wizyty w Polsce. "Niesamowicie piękne", "I takie piękne zdjęcia!", "Jaka jestem dumna, że jestem Szwedką, kiedy widzę te zdjęcia!", "Wspaniale!" - pisali.

Ekspert ocenił stylizację Marty Nawrockiej. Pierwsza dama go zachwyciła

Na obiedzie ze szwedzką parą królewską Marta Nawrocka pojawiła się w eleganckiej, długiej sukni w głębokim odcieniu zieleni. Zdjęcia stylizacji znajdziecie tutaj. Robert Czerwik w rozmowie z Plotkiem nie ukrywał, że pierwsza dama wyglądała świetnie. - Jest bardzo elegancka i pięknie wpisuje się w rangę spotkania z monarchią. Suknia ma szlachetną linię, głęboki kolor, dzięki czemu prezentuje się niezwykle reprezentacyjnie. Podoba mi się jej długość i pelerynowa forma. Zachwyca mnie stylizacja włosów - opaska, delikatne uczesanie i cała oprawa są absolutnie w punkt. Brawo! - powiedział nam projektant.