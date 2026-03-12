Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najpopularniejszych aktorek w kraju. Nie ma zamiaru zwalniać tempa. W ostatnim czasie zagrała główną rolę w serialu "Aniela" i powróciła na plan "Rodzinki.pl". Obecnie przygotowuje się do spektaklu "Dekalog" na deskach Teatru Narodowego w Warszawie. Po jednej z prób gwiazda musiała udać się na stację benzynową, a nie była to jednak przyjemna wizyta. Tyle aktorka musiała zapłacić za zatankowanie auta.

Małgorzata Kożuchowska wydała fortunę. Tyle zapłaciła za jedno tankowanie

Trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie daje się we znaki również przeciętnym obywatelom, którzy mogą zauważyć gwałtowną podwyżkę cen paliw. Małgorzata Kożuchowska została przyłapana przez paparazzi, gdy wsiadła do swojego Porsche Cayenne Turbo po próbie do spektaklu. Jak informuje "Fakt" aktorka pojechała na stację benzynową, gdzie do luksusowego auta wlała benzynę 98, która przeznaczona jest do silników o wysokim stopniu sprężania, a także tych sportowych. Jej cena wynosiła 7,78 zł za litr. Za tę wizytę aktorka musiała słono zapłacić. Okazuje się, że wydała tego dnia na paliwo 666 zł.

Skolim utrzymał ceny na stacji? Pokazał, ile dziś trzeba zapłacić za paliwo

Skolim ma własną stację benzynową w Czeremsze na Podlasiu, czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Na Instagramie podkreślał, że ma najlepsze ceny. 11 marca muzyk pokazał, ile dziś trzeba zapłacić za tankowanie na jego stacji. Okazuje się, że doszło do podwyżki. Jeszcze 6 marca Skolim pokazywał, że benzyna kosztowała 5,94 za litr a litr gazu 2,69 zł. Z najnowszej tablicy wynika, że dziś u piosenkarza benzyna 95 kosztuje około 6,09 zł za litr, a LPG około 2,97 zł za litr. Wszystko podrożało o przynajmniej kilkanaście groszy.

"Takie ceny mamy na Stacji SKOLIM w Czeremsze. Trzymamy najniższe ceny paliw. Wpadajcie i tankujcie do pełna. Piszcie w komentarzach albo podsyłajcie zdjęcia, jakie są ceny paliw na innych stacjach" -przekazał we wpisie na Instagramie.