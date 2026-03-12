15 marca odbędzie się 98. gala rozdania Oscarów - najważniejszych nagród w świecie filmu. Wszyscy z niecierpliwością oczekują na ogłoszenie zwycięzców. Nominowani do statuetki mogą liczyć na spore korzyści - otrzymają prezenty, których wartość szacowana jest na aż 350 tys. dolarów (ok. 1,3 mln zł). Zaskakujące, co otrzymają gwiazdy.

Oscary 2026. Gwiazdy otrzymają pokaźne prezenty. Nie obyło się bez luksusowego pobytu

Największe gwiazdy tegorocznego rozdania Oscarów nie tylko mogą pochwalić się nominacjami do prestiżowej nagrody. Jak donoszą zagraniczne media, mogą liczyć na kolekcję prezentów "Everyone Wins" (z ang. wszyscy wygrywają), które zostaną wręczone po raz 24. Upominki nie są jednak związane z Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowe, która przyznaje statuetki. Są fundowane przez firmę Distinctive Assets. Co znajduje się w luksusowym podarunku?

Jak przekazał New York Post, obdarowane gwiazdy w ramach prezentu będą mogły się zatrzymać w luksusowej willi dolarów w Kostaryce. Do ich dyspozycji będą: concierge, szef kuchni oraz kierowcą. Z rezydencji będą mieć widok na wulkany, rozległe pasma górskie oraz Ocean Spokojny. To jednak nie wszystko. Do ich dyspozycji będzie również willa w Laponii. Mogą również wykorzystać dziesięciodniowy pobyt w niezwykle luksusowym kurorcie na Sri Lance.

Zadbano również o twarze gwiazd. Zaoferowano im odmładzający zabieg kosmetyczny, jak również liczne kosmetyki do pielęgnacji skóry - w tym te z linii koreańskiej. Co ciekawe, w prezencie znajduje się również zabieg liposukcji modelującej sylwetkę oraz metamorfoza uśmiechu - w tym wybielanie zębów. Gwiazdy mogą również skorzystać z indywidualnych usług adwokata, zaprojektować wnętrza z ekspertem, a także zrobić sobie sesję portretową.

Nie zapomniano o podarunkach żywieniowych. Nominowani otrzymają luksusowy zestaw do degustacji herbaty, czekoladowe precle posypane jadalnymi kryształkami złota, a także produkty zawierające konopie indyjską. Gwiazdy dostaną również zestaw walizek, modelującą bieliznę, a nawet... głowicę prysznicową z nowoczesną technologią oraz limitowaną edycję pióra wiecznego "Movie Star".

Oscary 2026. Wśród nominowanych znajduje się Polka. Tu ją wyróżniono

W tym roku wśród nominowanych do Oscara znalazła się również Małgosia Turzańska. Odnosząca ogromne sukcesy kostiumografka walczy o statuetkę za kostiumy do filmu "Hamnet". Pierwsze kroki w branży stawiała w roli asystentki Agnieszki Holland. Na przestrzeni lat współtworzyła takie produkcje jak: "Plan Maggie", "Zielony Rycerz. Green Knight", czy "Pearl". Pracowała również przy serialu "Stranger Things".

Nie jest jednak pewne, czy Turzańska również może liczyć na prezent ze względu na swoją nominację. Jak twierdzi "New York Post", na podarunek mogą liczyć największe gwiazdy - m.in. Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio czy Kate Hudson.