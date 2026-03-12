Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, to popularny wokalista, który ma na koncie wielkie hity. Słuchacze uwielbiają jego piosenki "Palermo" oraz "Wyglądasz idealnie". Skolim nie ogranicza się tylko do muzyki. Muzyk prowadzi własną stację benzynową w miejscowości Czeremcha. Ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie w wielu miejscach paliwo podrożało nawet o 30 proc. Skolim również wprowadził zmiany w swoim biznesie. "Wprowadzamy dwugroszowe marże na paliwa, aby nasi ludzie mogli jak najmniej płacić (...). Wpadajcie i tankujcie, to najpiękniejsze dziękuję" - pisał 5 marca w mediach społecznościowych. Jak teraz prezentuje się sytuacja?

Skolim pokazał zdjęcie ze stacji paliw. Oto ceny. "Wpadajcie i tankujcie"

11 marca na instagramowym profilu Skolima pojawiło się zdjęcie z cenami paliwa na jego stacji benzynowej. Z najnowszej tablicy wynika, że benzyna 95 kosztuje około 6,09 zł za litr, a LPG około 2,97 zł za litr. "Takie ceny mamy na Stacji SKOLIM w Czeremsze. Trzymamy najniższe ceny paliw. Wpadajcie i tankujcie do pełna. Piszcie w komentarzach albo podsyłajcie zdjęcia, jakie są ceny paliw na innych stacjach" - czytamy w opisie kadrów. Warto zaznaczyć, że w porównaniu z początkiem marca benzyna zdrożała o 15 groszy za litr, a kwota za LPG zwiększyła się o 28 groszy za litr. Co sądzicie o cenach na stacji benzynowej Skolima? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Skolim o opłacalności stacji benzynowej. "Mam mniejszą marżę niż inni"

W jednym z wywiadów Skolim opowiedział o swojej działalności. Wokalista stwierdził, że "nie robi biznesu na ludziach, tylko z ludźmi". Wspomniał o opłacalności stacji benzynowej. - Niższa cena, więcej ludzi, przyjazne miejsce, zostają ze mną na dłużej. (...) No, uważam, że genialnie. Strzał biznesowy, uważam, że jest genialny. Mam mniejszą marżę niż inni, ale ruch mam taki, że po 24 auta mógłbym dostawić dystrybutorów - komentował Skolim w rozmowie z WP Lifestyle. Piosenkarz planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe. - Kilka mi wystarczy - dodał w wywiadzie.