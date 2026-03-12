10 marca król Karol Gustaw XVI wraz z małżonką królową Sylwią przybył na trzydniową wizytę do Polski. Nie obyło się bez uroczystości z tym związanych. Prezydent i pierwsza dama wydali obiad na cześć swoich gości, a tu dowiecie się, co im zaserwowali: Nawroccy podjęli szwedzką parę królewską na obiedzie. Co podano do jedzenia? Wyciekło menu. Król postanowił się zrewanżować i dzień później również postanowił zorganizować kolację. Nie obyło się bez zaskakujących przysmaków. Wśród nich pojawiło się nietypowe mięso.

Szwedzka para królewska wydała kolację na cześć Karola Nawrockiego. Na stole pojawił się... renifer

11 marca szwedzka para królewska zorganizowała przyjęcie w Pałacu Prezydenckim na cześć polskiego prezydenta. "Fakt" dotarł do menu, które zaserwowano gościom. Okazuje się, że postawiono na przysmaki, które znane są w skandynawskim kraju. Na stole pojawił się "kawior Kalix z lekko marynowanym pstrągiem tęczowym, topinamburem oraz winegretem z jabłka i szczypioru". Jeśli chodzi o danie główne, Nawroccy zostali uraczeni pieczonym młodym reniferem z przyprawami, podany z zimową kapustą, jagodami jałowca, żółtymi burakami i sosem z dziczyzny.

Co przygotowano na deser? "Kompot z jeżyn arktycznych z pomarańczą, musem waniliowym, karmelem z ponczem oraz prażoną mąką jęczmienną" - czytamy na łamach dziennika. Nie zabrakło również starannie wyselekcjonowanego wina. Goście mogli się raczyć: "Sancerre 2023 Vieilles Vignes Franck Millet, Viña Pedrosa 2015 Ribera del Duero oraz Vinsanto Serelle 2021 Ruffino Chianti".

Damian Kordas ocenił menu, które zaserwował Karol Nawrocki

Kucharz i zwycięzca "MasterChefa" Damian Kordas w rozmowie z Plotkiem ocenił menu, które dzień wcześniej szwedzkiej parze zaserwowała prezydent. - Jedyne, czego nie rozumiem, to pierwsza pozycja, czyli foie gras z czereśniami, bo nie mamy sezonu na czereśnie, a foie gras nie jest produktem kojarzącym się z kuchnią polską - stwierdził. - Poza tym menu jest eleganckie i dobrze pokazuje kuchnię polską w nowoczesnym wydaniu. Super, że opiera się na polskich produktach i potrawach. Myślę, że to menu godnie reprezentuje nasz kraj i jego kulinarne dziedzictwo, a tak właśnie powinno być podczas takich spotkań - skwitował Kordas.