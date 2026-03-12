10 marca król Karol Gustaw XVI wraz z małżonką królową Sylwią przybył na trzydniową wizytę do Polski. Nie obyło się bez uroczystości z tym związanych. Prezydent i pierwsza dama wydali obiad na cześć swoich gości, a tu dowiecie się, co im zaserwowali: Nawroccy podjęli szwedzką parę królewską na obiedzie. Co podano do jedzenia? Wyciekło menu. Król postanowił się zrewanżować i dzień później również postanowił zorganizować kolację. Nie obyło się bez zaskakujących przysmaków. Wśród nich pojawiło się nietypowe mięso.
11 marca szwedzka para królewska zorganizowała przyjęcie w Pałacu Prezydenckim na cześć polskiego prezydenta. "Fakt" dotarł do menu, które zaserwowano gościom. Okazuje się, że postawiono na przysmaki, które znane są w skandynawskim kraju. Na stole pojawił się "kawior Kalix z lekko marynowanym pstrągiem tęczowym, topinamburem oraz winegretem z jabłka i szczypioru". Jeśli chodzi o danie główne, Nawroccy zostali uraczeni pieczonym młodym reniferem z przyprawami, podany z zimową kapustą, jagodami jałowca, żółtymi burakami i sosem z dziczyzny.
Co przygotowano na deser? "Kompot z jeżyn arktycznych z pomarańczą, musem waniliowym, karmelem z ponczem oraz prażoną mąką jęczmienną" - czytamy na łamach dziennika. Nie zabrakło również starannie wyselekcjonowanego wina. Goście mogli się raczyć: "Sancerre 2023 Vieilles Vignes Franck Millet, Viña Pedrosa 2015 Ribera del Duero oraz Vinsanto Serelle 2021 Ruffino Chianti".
Kucharz i zwycięzca "MasterChefa" Damian Kordas w rozmowie z Plotkiem ocenił menu, które dzień wcześniej szwedzkiej parze zaserwowała prezydent. - Jedyne, czego nie rozumiem, to pierwsza pozycja, czyli foie gras z czereśniami, bo nie mamy sezonu na czereśnie, a foie gras nie jest produktem kojarzącym się z kuchnią polską - stwierdził. - Poza tym menu jest eleganckie i dobrze pokazuje kuchnię polską w nowoczesnym wydaniu. Super, że opiera się na polskich produktach i potrawach. Myślę, że to menu godnie reprezentuje nasz kraj i jego kulinarne dziedzictwo, a tak właśnie powinno być podczas takich spotkań - skwitował Kordas.