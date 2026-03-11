Rihanna przeżyła chwile grozy w swojej rezydencji w Beverly Hills. W niedzielę 8 marca 2026 roku po południu w kierunku posiadłości w Los Angeles padły strzały. W domu przebywały wówczas piosenkarka, jej mama, trójka małych dzieci oraz kilku pracowników, jednak nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała podejrzewaną o atak kobietę już pół godziny później na parkingu centrum handlowego oddalonego o kilkanaście kilometrów od domu artystki.

Rihanna w centrum groźnej sprawy. Sprawczyni może trafić do więzienia na całe życie

35-letnia Ivanna Ortiz została wskazana jako sprawczyni ataku. We wtorek 10 marca stanęła przed sądem w Los Angeles, gdzie usłyszała kilkanaście poważnych zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa, napaść z użyciem broni palnej oraz oddanie strzałów w stronę zamieszkanego budynku i pojazdu. Podczas krótkiego przesłuchania nie przyznała się do winy. Kolejną rozprawę zaplanowano na 26 marca.

Ivanna Ortiz miała już wcześniej konflikty z prawem. W przeszłości zatrzymywano ją m.in. za przemoc domową i atak na byłego męża. Kobieta naruszyła także warunki zwolnienia warunkowego, a w ubiegłym roku odebrano jej prawa rodzicielskie. W jej aktach znajdują się również drobniejsze przewinienia, w tym wykroczenia drogowe - czytamy na Page Six.

Nie tylko Rihanna. Przestępczyni miała na celowniku światowe sławy

Ivanna Ortiz przebywa w areszcie, a sąd ustalił kaucję na 1,8 mln dolarów (początkowo rozważano ponad 10 mln). Nałożono na nią również zakaz zbliżania się do Rihanny i A$AP Rocky’ego. Prokurator Nathan Hochman poinformował, że za postawione zarzuty grozi jej dożywocie.

Podczas rozprawy ujawniono, że jedna z kul trafiła w dom sąsiadów, w którym przebywały dwie osoby. W chwili strzelaniny para znajdowała się w kamperze typu Airstream zaparkowanym na podjeździe. Pociski przebiły szybę pojazdu i uszkodziły bramę posesji. Śledczy twierdzą, że padło około dziesięciu strzałów z karabinu AR-15. Ponadto miesiąc przed atakiem Ortiz opublikowała w sieci nagranie, w którym obrażała Rihannę i twierdziła, że jest przez nią prześladowana. Wspomniała też o innych celebrytkach, m.in. Ariannie Grande, Kris Jenner i Mariah Carey.