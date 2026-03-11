11 marca w mediach przekazano przykrą wiadomość o śmierci Elżbiety Gaertner. Aktorka zmarła 10 marca. Miała 83 lata. Była aktorką nie tylko teatralną i filmową, ale również dubbingową. Urodziła się w 1942 roku w Warszawie i ukończyła warszawską PWST. W trakcie swojej kariery występowała na scenach wielu teatrów, m.in. im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz warszawskich: Powszechnego, Narodowego i Na Woli. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów z wyrazami współczucia dla jej bliskich.

Nie żyje Elżbieta Gaertner. Jej głos znali wszyscy

Wiadomość o śmierci Elżbiety Gaertner przekazał profil Kulturalnipl na Facebooku. "Nie żyje Elżbieta Gaertner, była cenioną aktorką teatralną, filmową oraz dubbingową, której głos towarzyszył wielu pokoleniom widzów. Występowała na deskach prestiżowych warszawskich teatrów, w tym w Teatrze Narodowym (1969–1990), Teatrze Powszechnym oraz Teatrze Na Woli.Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dubbingu. […] Zagrała w ponad 200 produkcjach, w tym w popularnych polskich serialach i filmach fabularnych - czytamy w mediach społecznościowych. Dużą popularność przyniosły jej role w serialach telewizyjnych, takich jak "Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz" i "Prawo Agaty".

Elżbieta Gaertner nie żyje. Miała 83 lata. Była gwiazdą dubbingu

Szczególne uznanie przyniosła Elżbiecie Gaertner jej działalność w dubbingu. Aktorka swojego głosu w wielu popularnych filmach i animacjach. W jej dorobku znalazły się m.in. "Harry Potter i Komnacie Tajemnic", gdzie dubbingowała pielęgniarkę Poppy Pomfrey, a także: "Dawno temu w trawie", "Mój brat niedźwiedź 2", "Richie Milioner", "Scooby-Doo: Szkoła upiorów", "Księga dżungli 2" czy "Stuart Malutki". W środowisku dubbingowym cieszyła się dużym uznaniem i szacunkiem. Wielu określało ją mianem legendy polskiego dubbingu. Aktorka brała również udział w projektach związanych z grami komputerowymi, w tym m.in. przy "Wiedźminie". Jej charakterystyczny głos rozbrzmiewał nie tylko w produkcjach dla najmłodszych, ale również dla starszej widowni. Informacja o jej odejściu pogrążyła środowisko aktorskie w żałobie po stracie cenionej artystki. ZOBACZ TEŻ: Magdalena Majtyka nie żyje. Teatr, w którym pracowała, wydał w piątek wieczorem pilny komunikat