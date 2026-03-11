Król Szwecji Karol XVI Gustaw z małżonką królową Sylwią przebywa w Polsce z oficjalną trzydniową wizytą państwową. Monarcha spotkał się już z prezydentem Karolem Nawrockim. Dziś media obiegły także zdjęcia ze spotkania z Donaldem Tuskiem. "Polska i Szwecja stoją dziś ramię w ramię dla bezpieczeństwa Bałtyku" - pisał po rozmowach Tusk. Na profilu Kancelarii Premiera pojawiło się również krótkie nagranie, na którym widać, jak monarcha i prezes Rady Ministrów podają sobie dłonie. W komentarzach zawrzało.

Donald Tusk powitał króla Szwecji. "Widać różnicę w pojmowaniu przestrzeni osobistej"

Na wspomnianym nagraniu widzimy, jak Donald Tusk wita się z Karolem XVI Gustawem. Premier Polski jako pierwszy wyciągnął dłoń. Król błyskawicznie odpowiedział. Część internautów zwróciła uwagę na dystans, który w momencie powitania dzielił gościa i premiera. "W momencie powitania bardzo dobrze widać różnicę w pojmowaniu przestrzeni osobistej, która to dla Szwedów jest... większa", "Król nie kwapił się, by podejść bliżej", Trochę 'wyciągnięty' ten uścisk dłoni" - pisali. Pod nagraniem pojawiło się też mnóstwo komplementów. "Klasa sama w sobie panie premierze! Pewny uścisk dłoni, uśmiech. Wszystko tak, jak powinno być", "Premier Tusk to klasa, na pewno król Szwecji zauważył brak stopnia na czerwonym dywanie. Miła, sympatyczna atmosfera" - czytamy. Nagranie znajdziecie poniżej.

