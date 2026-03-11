Łukasz "Luxon Git" Jurga od lat współpracuje ze Skolimem. Gitarzysta 10 marca opublikował na swoim instagramowym profilu niespodziewany wpis. "Kochani, dziś prewencyjnie. Chciałbym was ostrzec przed zatrzymywaniem się w godzinach nocnych na MOP-ach tzn. miejscach obsługi podróżnych" - czytamy. Okazuje się, że właśnie w takim miejscu Jurga został napadnięty.

REKLAMA

Zobacz wideo Niecik poznał Skolima jako "dzieciaka". Są konkurencją?

Łukasz "Luxon Git" Jurga opowiedział o napaści. "BMW zostało zdewastowane"

Do przerażających scen doszło po ostatnim koncercie w Zabrzu, który miał miejsce 5 marca. "Zostałem napadnięty przez nieznanego mężczyznę, prawdopodobnie pod wpływem narkotyków. Osoba napadająca nie wiedziała, kim jestem, ale groziła, że mnie zabije. Uciekając z parkingu zamknąłem się w moim BMW, które zostało zdewastowane przez napastnika" - opowiadał Jurga.

Gitarzysta dodał, że sprawa została niezwłocznie zgłoszona telefonicznie na policję. Teraz Jurga złożył także pisemne zawiadomienie. "Nie zatrzymujecie się w takich miejscach. Następnym razem może to trafić na was. Ta osoba nie napadła na Luxona, ale na zwykłego obywatela" - przekazał. W komentarzach zaroiło się od słów wsparcia. "Najważniejsze, że jesteś cały i zdrowy", "Luxx! Zawsze możesz na nas liczyć. Jesteśmy z tobą", "W takich miejscach powinny być kamery! Trzymaj się! Dobrze, że wszystko w porządku" - pisali fani muzyka.

Skolim wprost o polskich raperach. "Chwalą się tym, czego nie mają"

Jakiś czas temu piosenkarz udzielił krótkiego wywiadu portalowi ShowNews.pl. W rozmowie podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskich raperów. - Raperzy wywodzą się z ulic. Chwalą się tym, czego nie mają. Wynajmują samochody i apartamenty. Ja, powiedzmy szczerze, mógłbym im wypożyczyć do teledysku apartament czy samochód. (...) Myślę, że ten polski rap jest fajny, wesoły, śmiechowy czasem bywa, ale szanuję. Ja na przykład kocham Tomka Chadę. - stwierdził. - Są takie elementy, które lubię i szanuję, a są takie, które są zbliżone do Marcina - dodał, wskazując na stojącego obok Marcina Millera. Jak wiadomo, Miller jakiś czas temu nagrał piosenkę z TEDE, która odbiła się w sieci szerokim echem.