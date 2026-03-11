Król Karola XVI Gustaw oraz królowa Sylwia przybyli do Pałacu Prezydenckiego o godzinie 11. Zostali powitani podczas uroczystej ceremonii, a następnie udali się na spotkanie z parą prezydencką. W mediach dużo mówi się również o uroczystym obiedzie, który Marta i Karol Nawroccy wydali na cześć królewskiej pary. Kilka zdjęć z przygotowań do tego ważnego wydarzenia opublikował na Instagramie szef kuchni prezydenta Łukasz Miecznikowski.
Na zdjęciach zamieszczonych przez prezydenckiego kucharza można dokładnie zobaczyć, jak przystrojono stoły w Pałacu Prezydenckim. Na każdym z nich stanęła elegancka zastawa - białe talerze z dekoracyjną obwódką, srebrne sztućce i kryształowe kieliszki. Stoły udekorowano również bukietami z żółtych i niebieskich kwiatów - niewykluczone, że to nawiązanie do kolorów szwedzkiej flagi. Duże wrażenie robią za to srebrne serwetniki z subtelnym detalem w postaci grawerunku z literami "RP".
"Super Express" dotarł do informacji, co zaserwowano gościom podczas uroczystej kolacji. W menu nie zabrakło typowo polskich akcentów. "Czereśnie z foie gras, wędzony pstrąg z Ojcowskiego Parku Narodowego z kawiorem, musem chrzanowym i jabłkiem łąckim, comber z jelenia z pierogiem nadziewanym mięsem, gołąbkiem z kaszą gryczaną, gruszką z delikatnym czekoladowym musem, sernik małopolski z morelą i lawendą" - czytamy.
Przed uroczystym obiadem w Pałacu Prezydenckim odbyły się rozmowy króla Szwecji z Karolem Nawrockim z udziałem delegacji. Z kolei Marta Nawrocka spotkała się z królową Sylwią. Pierwsza dama wraz z żoną króla odwiedziły warszawski Teatr Wielki i Operę Narodową. Nawrocka zrelacjonowała wizytę na Instagramie. "Spotkałyśmy się z artystami i zajrzałyśmy za kulisy - obejrzałyśmy scenografię opery 'Pasażerka' oraz uczestniczyłyśmy w próbie tak bardzo bliskiego mi baletu. To było niezwykłe spotkanie z kulturą, historią i talentem twórców polskiej sceny" - przekazała pierwsza dama.