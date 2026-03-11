Król Karola XVI Gustaw oraz królowa Sylwia przybyli do Pałacu Prezydenckiego o godzinie 11. Zostali powitani podczas uroczystej ceremonii, a następnie udali się na spotkanie z parą prezydencką. W mediach dużo mówi się również o uroczystym obiedzie, który Marta i Karol Nawroccy wydali na cześć królewskiej pary. Kilka zdjęć z przygotowań do tego ważnego wydarzenia opublikował na Instagramie szef kuchni prezydenta Łukasz Miecznikowski.

Prezydencki kucharz pokazał przygotowania do kolacji na cześć szwedzkiej pary królewskiej

Na zdjęciach zamieszczonych przez prezydenckiego kucharza można dokładnie zobaczyć, jak przystrojono stoły w Pałacu Prezydenckim. Na każdym z nich stanęła elegancka zastawa - białe talerze z dekoracyjną obwódką, srebrne sztućce i kryształowe kieliszki. Stoły udekorowano również bukietami z żółtych i niebieskich kwiatów - niewykluczone, że to nawiązanie do kolorów szwedzkiej flagi. Duże wrażenie robią za to srebrne serwetniki z subtelnym detalem w postaci grawerunku z literami "RP".

"Super Express" dotarł do informacji, co zaserwowano gościom podczas uroczystej kolacji. W menu nie zabrakło typowo polskich akcentów. "Czereśnie z foie gras, wędzony pstrąg z Ojcowskiego Parku Narodowego z kawiorem, musem chrzanowym i jabłkiem łąckim, comber z jelenia z pierogiem nadziewanym mięsem, gołąbkiem z kaszą gryczaną, gruszką z delikatnym czekoladowym musem, sernik małopolski z morelą i lawendą" - czytamy.

Marta Nawrocka spędziła popołudnie z królową Sylwią

Przed uroczystym obiadem w Pałacu Prezydenckim odbyły się rozmowy króla Szwecji z Karolem Nawrockim z udziałem delegacji. Z kolei Marta Nawrocka spotkała się z królową Sylwią. Pierwsza dama wraz z żoną króla odwiedziły warszawski Teatr Wielki i Operę Narodową. Nawrocka zrelacjonowała wizytę na Instagramie. "Spotkałyśmy się z artystami i zajrzałyśmy za kulisy - obejrzałyśmy scenografię opery 'Pasażerka' oraz uczestniczyłyśmy w próbie tak bardzo bliskiego mi baletu. To było niezwykłe spotkanie z kulturą, historią i talentem twórców polskiej sceny" - przekazała pierwsza dama.