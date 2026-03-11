Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia przybyli do Polski 10 marca. Ich wizyta ma zacieśnić współpracę pomiędzy Szwecją i naszym krajem. Parę królewską powitali oficjalnie Marta i Karol Nawroccy podczas ceremonii na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wieczorem odbył się uroczysty obiad wydany przez prezydenta RP i jego małżonkę. Poznaliśmy dania, które zaserwowano przybyłym do Polski gościom. Menu robi wrażenie.

Karol Nawrocki wydał uroczyste przyjęcie. To znajdowało się w menu

Nawroccy zadbali o gości i na ich cześć zorganizowali uroczysty posiłek. Jak informuje "Super Express", na stole pojawiły się iście wykwintne dania. "Czereśnie z foie gras, wędzony pstrąg z Ojcowskiego Parku Narodowego z kawiorem, musem chrzanowym i jabłkiem łąckim, comber z jelenia z pierogiem nadziewanym mięsem, gołąbkiem z kaszą gryczaną, gruszką z delikatnym czekoladowym musem, sernik małopolski z morelą i lawendą" - przekazano. Nie zabrakło również wina z polskich winnic. Biesiadnicy mogli usłyszeć muzykę poważną, a także aranżacje muzyki filmowej i musicalowej.

Marta Nawrocka spędziła czas z królową Sylwią. To jej pokazała

Trzydniowa wizyta szwedzkiej pary królewskiej jest skrupulatnie zaplanowana. Pierwszego dnia w czasie, gdy trwały rozmowy delegacji obu państw, Marta Nawrocka zabrała królową Sylwię w wyjątkowe miejsce. "Pierwsza dama na początek zabrała małżonkę króla Karola XVI Gustawa do jednego z najważniejszych miejsc na mapie Warszawy, a mianowicie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej" - relacjonował serwis Prezydent.pl.

Relację z tego dnia znajdziemy na profilu pierwszej damy na Instagramie. "Razem z Jej Królewską Mością Królową Sylwią odwiedziłyśmy Teatr Wielki - Operę Narodową w Warszawie, gdzie spotkałyśmy się z artystami i zajrzałyśmy za kulisy - obejrzałyśmy scenografię opery 'Pasażerka' oraz uczestniczyłyśmy w próbie tak bardzo bliskiego mi baletu. To było niezwykłe spotkanie z kulturą, historią i talentem twórców polskiej sceny" - napisała Marta Nawrocka, która kiedyś chciała zostać zawodową baletnicą.