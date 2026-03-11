10 marca król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia ze Szwecji odwiedzili Warszawę. Para królewska najpierw spotkała się z prezydentem Karolem Nawrockim i Martą Nawrocką w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza dama udała się później z królową do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Fotorelację z wspólnego dnia opublikowano w mediach społecznościowych szwedzkiej rodziny królewskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Sonda: Czy Marta Nawrocka powinna być bardziej aktywna społecznie i medialnie?

Królowa Sylwia i Marta Nawrocka razem spędziły dzień. Rodzina królewska udostępniła nowe zdjęcia

"Razem z Jej Królewską Mością Królową Sylwią odwiedziłyśmy Teatr Wielki - Operę Narodową w Warszawie, gdzie spotkałyśmy się z artystami i zajrzałyśmy za kulisy - obejrzałyśmy scenografię opery 'Pasażerka' oraz uczestniczyłyśmy w próbie tak bardzo bliskiego mi baletu. To było niezwykłe spotkanie z kulturą, historią i talentem twórców polskiej sceny" - relacjonowała na Instagramie Marta Nawrocka, publikując zdjęcia z wizyty monarchini. Podobny post pojawił się również na profilu przedstawicieli szwedzkiej strony.

"Wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką i radną stanową Parisą Liljestrand Królowa odwiedziła w ciągu dnia Polską Operę Narodową. W operze królowa odbyła wycieczkę, w tym po pracowni i szwalni. Scena Opery jest jedną z największych na świecie" - opisano we wpisie. Na udostępnionych fotografiach możemy zobaczyć, że panie miło spędziły czas i chętnie wspólnie pozowały.

Marta Nawrocka postawiła na śliwkową kreację. "Gdyby płaszcz był dłuższy..."

Na spotkanie ze szwedzką królewską parą Marta Nawrocka postawiła na elegancką stylizację. W rozmowie z Plotkiem przyjrzała jej się ekspertka modowa Iwona Sasin. - Jej stylizacja była utrzymana w estetyce powściągliwej elegancji, która dobrze wpisuje się w protokół oficjalnych wizyt państwowych. Dominującym elementem był ciemny, śliwkowo-brązowy płaszcz o wyraźnie zaznaczonej talii i rozkloszowanym dole. Taki krój nawiązuje do klasycznej sylwetki "new look" i jest często wykorzystywany w garderobie reprezentacyjnej, ponieważ porządkuje proporcje i dodaje sylwetce formalnej lekkości - skomentowała znawczyni.

Podzieliła się przy tym z nami pewną uwagą. - Gdyby płaszcz był dłuższy o około 4-6 centymetrów, całość wyglądałaby znacznie korzystniej z kilku powodów. Po pierwsze, proporcje sylwetki wypadłyby stabilniej. Po drugie, płaszcz miałby charakter bardziej ceremonialny, który w kontekście spotkań dyplomatycznych i królewskich często wygląda bardziej szlachetnie. I po trzecie, w ruchu (podczas chodzenia czy wchodzenia po schodach) materiał układałby się spokojniej - wyjaśniła Iwona Sasin. Więcej przeczytacie w artykule: "10 marca Marta Nawrocka na ważną okazję postawiła na śliwkowy płaszcz. Stylistka wyłapała błędy".