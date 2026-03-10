10 marca w Polsce rozpoczęła się oficjalna wizyta szwedzkich monarchów - króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii. Para królewska najpierw spotkała się z prezydentem Karolem Nawrockim i Martą Nawrocką. Następnie pierwsza dama towarzyszyła królowej Sylwii podczas wizyty w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.

Marta Nawrocka pokazała królowej Sylwii ważne miejsce w Warszawie

Podczas pobytu w stolicy przewidziano zarówno spotkania plenarne, jak i wydarzenia prywatne. "Pierwsza dama na początek zabrała małżonkę króla Karola XVI Gustawa do jednego z najważniejszych miejsc na mapie Warszawy, a mianowicie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej" - relacjonował serwis Prezydent.pl. Wpis dotyczący tego dnia pojawił się także na oficjalnym profilu na Instagramie pierwszej damy:

"Razem z Jej Królewską Mością Królową Sylwią odwiedziłyśmy Teatr Wielki - Operę Narodową w Warszawie, gdzie spotkałyśmy się z artystami i zajrzałyśmy za kulisy - obejrzałyśmy scenografię opery 'Pasażerka' oraz uczestniczyłyśmy w próbie tak bardzo bliskiego mi baletu. To było niezwykłe spotkanie z kulturą, historią i talentem twórców polskiej sceny" - napisała Marta Nawrocka, która, jak wiadomo, kiedyś chciała zostać zawodową baletnicą (zobacz: Marta Nawrocka uczyła się w prestiżowej szkole. Niewielu wie, że chciała zostać artystką). Zdjęcia ze spotkania Nawrockiej i królowej Sylwii zobaczycie w naszej galerii:

Wieczorem prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama zaplanowali obiad na cześć szwedzkiej pary królewskiej. Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia będą przebywać w Polsce do czwartku (12 marca), a przed nimi jeszcze wiele wydarzeń i spotkań.

Marta Nawrocka w śliwkowym płaszczu podczas wizyty króla Szwecji. Stylistka wskazała błędy

W trakcie powitania króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii w Warszawie pierwsza dama miała na sobie rozkloszowany, śliwkowo-brązowy płaszcz. Stylizacja przyciągnęła uwagę ekspertki modowej Iwony Sasin. Choć doceniła elegancję i spójność kreacji, zauważyła też kilka błędów. - Jej stylizacja była utrzymana w estetyce powściągliwej elegancji, która dobrze wpisuje się w protokół oficjalnych wizyt państwowych - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem.

Ekspertka wskazała, że płaszcz mógłby być dłuższy o kilka centymetrów, co poprawiłoby proporcje sylwetki, nadało bardziej ceremonialny charakter i sprawiłoby, że materiał lepiej układałby się w ruchu. Dodatkowo zwróciła uwagę na konstrukcję płaszcza i długość rękawów, które miejscami sprawiały wrażenie ciężkich. Wątpliwości stylistki wzbudziło także nakrycie głowy Marty Nawrockiej.