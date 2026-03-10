Nie żyje Lucyna Barcz. Dziennikarka przez ponad 50 lat była związana z Telewizją Polską. To właśnie stacja poinformowała w mediach społecznościowych o jej śmierci. "Dziś rano zmarła nasza redakcyjna Koleżanka Lucyna Barcz. Pracę w Telewizji Polskiej rozpoczęła w 1956 roku. Od roku 1986 do 2009 związana z Telewizyjnym Kurierem Warszawskim, gdzie była m.in. sekretarzem redakcji a przez ostatnie lata pracy adiustatorką i redaktorką tekstów. Miała 94 lata" - mogliśmy przeczytać na profilu TVP3 Warszawa 9 marca.

Lucyna Barcz nie żyje. TVP żegna dziennikarkę: Była nieugięta

W dalszej części wpisu TVP, mogliśmy przeczytać, w jaki sposób koledzy i koleżanki ze stacji zapamiętają zmarłą dziennikarkę. "Dbała o czystość polszczyzny, toczyła boje z tymi, którzy podchodzili nonszalancko do zasad poprawnej pisowni. Była nieugięta. Już na emeryturze po każdej emisji skrupulatnie odnotowywała każdy błąd. Ale dzięki temu materiały reporterskie to były językowe perły" - przekazano w poruszającym wpisie.

W komentarzach internauci postanowili złożyć kondolencje najbliższym Barcz, nie kryjąc smutku. "Wyrazy współczucia", "Ku pamięci. Spoczywaj w pokoju wiecznym", "Prawdziwa legenda TVP i Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego", "Wyrazy współczucia dla rodziny" - pisali licznie użytkownicy.

Miłka Skalska żegna Lucynę Barcz. "Dużo siebie poświęciłaś dla innych"

Poruszający wpis pożegnalny zamieściła w mediach społecznościowych także Miłka Skalska - dziennikarka i prezenterka TVP. "Odeszła Lucyna Barcz, nasza Lucynka, Panna Lucy, Panna Lula... Nasza strażniczka polszczyzny, mistrzyni ciętego języka, legenda Telewizji Polskiej, zawsze w pierwszej parze do spotkania, wspólnego działania i zabawy" - opisała zmarłą. W dalszej części wpisu opisała historię pracy Barcz w Telewizji Polskiej, podsumowując ją na koniec we wzruszających słowach.

"Kochana Lucynko, twoje długie życie nie było usłane różami, dużo przeszłaś, a mimo to dużo dałaś światu! Dużo siebie poświęciłaś dla innych, i oddałaś serce twojej wielkiej miłości - Telewizji Polskiej. I już za życia stałaś się jej wielką legendą" - napisała Skalska.