Poznaliśmy już niemal wszystkich uczestników tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. 8 marca ogłoszono, że Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Mimo pozytywnych opinii części ekspertów, najnowsze notowania bukmacherów nie są jednak dla niej zbyt optymistyczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Szmajkowski wysłuchał piosenke? Szemplin?skiej na Eurowizje?. "Nie słyszałem takiego numeru..."

Eurowizja 2026. Bukmacherzy nie dają Polsce dużych szans. Które miejsce zajmuje w rankingu?

Reprezentantka Polski została wybrana decyzją widzów w krajowych preselekcjach. Głosy oddawano za pomocą aplikacji oraz SMS-ów. Alicja Szemplińska zdobyła ponad 32 proc. wszystkich głosów, wyraźnie wyprzedzając konkurencję. Choć do tegorocznej Eurowizji zgłoszono już większość utworów, wciąż kilka krajów nie zaprezentowało swoich piosenek. Czechy i Gruzja mają już wybranych reprezentantów, lecz ich konkursowe utwory poznamy dopiero 11 marca. Tego samego dnia zaprezentowana zostanie także piosenka Veroniki Fusaro ze Szwajcarii. Nadal nie ogłoszono natomiast reprezentanta Armenii.

Z najnowszych prognoz bukmacherskich wynika, że największe szanse na zwycięstwo ma fiński duet Linda Lampenius & Pete Parkkonen z utworem "Liekinheitin". Według bukmacherów ich prawdopodobieństwo wygranej wynosi około 27 proc. Kolejne miejsca zajmują Monroe z Francji z piosenką "Regarde !" (11 proc.) oraz Søren Torpegaard Lund z Danii z utworem "Før vi går hjem" (10 proc.).

Polscy fani z zainteresowaniem śledzą również notowania dotyczące Alicji Szemplińskiej. Niestety według aktualnych przewidywań jej szanse na zwycięstwo wynoszą zaledwie 1 proc. Taki wynik daje Polsce dopiero 27. miejsce wśród 35 uczestników konkursu. Co więcej, notowania naszego kraju systematycznie spadają od początku lutego.

Kiedy wystąpi Alicja Szemplińska w Konkursie Piosenki Eurowizji?

Alicja Szemplińska zaprezentuje się podczas pierwszego półfinału, który odbędzie się 12 maja. Polka wystąpi w drugiej części koncertu. W pierwszym półfinale wystąpi łącznie 15 krajów, z których dziesięć awansuje do wielkiego finału. Udział w finale mają już zagwarantowany Austria jako gospodarz oraz przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki: Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji.