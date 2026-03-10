10 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Choć w Polsce nie jest tak popularny, jak Dzień Kobiet, wiele osób pamięta i świętuje. Nie zapomniała o nim także Matylda Damięcka. Artystka, która chętnie dzieli się swoimi poruszającymi pracami w mediach społecznościowych, opublikowała właśnie nowe autorskie prace.

Matylda Damięcka pamięta o Dniu Mężczyzn. "Piękny przekaz"

"'Mężczyznadej'. #razemsobieporadzimy" - podpisała krótko nowe grafiki Damięcka. Jak zwykle, artystka podeszła do sprawy na swój sposób. Damięcka odniosła się poprzez dzieła do kwestii podejścia do zdrowia psychicznego mężczyzn w Polsce. Artystka jasno dała do zrozumienia, że mężczyźni również zasługują na pomoc i wsparcie w różnych sprawach. Zdaniem internautów, jej grafiki i tym razem nie zawiodły pod względem przekazu.

"Piękne i wzruszające", "Twoja magiczna, lekka (wydaje się), niepowtarzalna umiejętność przekazu jest genialna! Zawsze zaskakujesz cudnie! Kocham i podziwiam!", "Porusza serducho, emocje i wrażliwość. Piękny przekaz", "Uwielbiam twoje ilustracje! Uderzasz w sedno sprawy!", "Mężczyzna utulony. W piękny sposób!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.

Tak Matylda Damięcka uczciła Dzień Kobiet. Podzieliła się emocjonalną refleksją

Przypomnijmy, że także 8 marca w Dzień Kobiet Damięcka udostępniła poruszające grafiki na tę okazję. Zamiast życzeń, podzieliła się jednak refleksją nad trudną rzeczywistością kobiet na całym świecie. "Kobietasdej. Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureolę. Będę trzymać cię krótko" - napisała w opisie pod pracami. Artystka pokazała, że codzienność wielu z nich wciąż bywa pełna m.in. przemocy, molestowania, ograniczeń w edukacji i brutalnych ocen wyglądu. Nawiązała także do wojny na Bliskim Wschodzie.

Użytkownicy nie kryli, że ponownie trafiła w ich czuły punkt. "Cudowne obrazy, ale serce mi się łamie", "Genialna jak zawsze. Ciarki", "Dziewczyno, jesteś niesamowita. Prawda, którą pokazujesz, wali prosto w serce" - pisali w komentarzach. Grafiki znajdziecie w artykule: "Matylda Damięcka z mocnym przesłaniem w Dzień Kobiet. 'Ciarki'".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.